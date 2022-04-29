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Голикова призвала не допустить вспышки коронавируса после праздников - РИА Новости, 29.04.2022
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Голикова призвала не допустить вспышки коронавируса после праздников
Голикова призвала не допустить вспышки коронавируса после праздников - РИА Новости, 29.04.2022
Голикова призвала не допустить вспышки коронавируса после праздников
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что важно предпринять меры, чтобы не допустить подъёма заболеваемости COVID после майских праздников. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T20:24
2022-04-29T20:33
распространение коронавируса
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что важно предпринять меры, чтобы не допустить подъёма заболеваемости COVID после майских праздников.Как рассказали журналистам в оперативном штабе, Голикова провела заседание штаба в преддверии майских праздников. В нем приняли участие все регионы РФ."Важно предпринять все необходимые профилактические меры, чтобы обезопасить наших граждан и не допустить подъёма заболеваемости коронавирусом после длительных выходных и праздничных дней", - подчеркнула вице-премьер.Она добавила, что заболеваемость COVID-19 в последние 10 недель находится в стадии снижения, однако отмечается замедление темпов снижения.
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
20:24 29.04.2022 (обновлено: 20:33 29.04.2022)
 
Голикова призвала не допустить вспышки коронавируса после праздников

Голикова: важно принять меры, чтобы не было вспышки коронавируса после праздников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДезинфекция Белорусского вокзала
Дезинфекция Белорусского вокзала - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что важно предпринять меры, чтобы не допустить подъёма заболеваемости COVID после майских праздников.
Как рассказали журналистам в оперативном штабе, Голикова провела заседание штаба в преддверии майских праздников. В нем приняли участие все регионы РФ.
"Важно предпринять все необходимые профилактические меры, чтобы обезопасить наших граждан и не допустить подъёма заболеваемости коронавирусом после длительных выходных и праздничных дней", - подчеркнула вице-премьер.
Она добавила, что заболеваемость COVID-19 в последние 10 недель находится в стадии снижения, однако отмечается замедление темпов снижения.
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