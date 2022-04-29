https://ria.ru/20220429/koronavirus-1786254985.html

Голикова призвала не допустить вспышки коронавируса после праздников

Голикова призвала не допустить вспышки коронавируса после праздников - РИА Новости, 29.04.2022

Голикова призвала не допустить вспышки коронавируса после праздников

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что важно предпринять меры, чтобы не допустить подъёма заболеваемости COVID после майских праздников. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T20:24

2022-04-29T20:24

2022-04-29T20:33

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что важно предпринять меры, чтобы не допустить подъёма заболеваемости COVID после майских праздников.Как рассказали журналистам в оперативном штабе, Голикова провела заседание штаба в преддверии майских праздников. В нем приняли участие все регионы РФ."Важно предпринять все необходимые профилактические меры, чтобы обезопасить наших граждан и не допустить подъёма заболеваемости коронавирусом после длительных выходных и праздничных дней", - подчеркнула вице-премьер.Она добавила, что заболеваемость COVID-19 в последние 10 недель находится в стадии снижения, однако отмечается замедление темпов снижения.

https://ria.ru/20220429/immunitet-1786119580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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