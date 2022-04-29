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В России за сутки госпитализировали 2558 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2558 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.04.2022
В России за сутки госпитализировали 2558 пациентов с COVID-19
Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 1,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:03
2022-04-29T11:03
2022-04-29T11:03
распространение коронавируса
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 1,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 29 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2558 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 41 регионе, снижение - в 39, ситуация осталась без изменений в пяти субъектах страны.За сутки в России выявлено 7 710 новых случаев COVID-19, умер 161 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 11 041 человек или на 0,2% меньше по сравнению с 28 апреля."Выявлено 7 710 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 161 человек", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В России за сутки госпитализировали 2558 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 7710 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 1,5% меньше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 29 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2558 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,5%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 41 регионе, снижение - в 39, ситуация осталась без изменений в пяти субъектах страны.
За сутки в России
выявлено 7 710 новых случаев COVID-19, умер 161 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 11 041 человек или на 0,2% меньше по сравнению с 28 апреля.
"Выявлено 7 710 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 161 человек", - говорится в сообщении.