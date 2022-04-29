06:50 29.04.2022 (обновлено: 07:31 29.04.2022)
Японские спасатели нашли обломки пропавшего круизного судна
Фрагменты пропавшего в Японии судна KAZU 1 обнаружили в море на глубине 100 метров
© AP Photo / 1st Regional Japan Coast Guard HeadquartersСпасательная операция по поиску пассажиров круизного судна "KAZU 1"
© AP Photo / 1st Regional Japan Coast Guard Headquarters
Спасательная операция по поиску пассажиров круизного судна "KAZU 1". Архивное фото
ТОКИО, 29 апр – РИА Новости. Силы самообороны Японии нашли на морском дне фрагменты, похожие на пропавшее круизное судно KAZU 1, сообщил телеканал NHK.
Обломки удалось найти утром в пятницу с помощью подводных камер. Они находятся на глубине 100 метров в районе водопада – одной из местных достопримечательностей, вид на который открывается с моря. Судно подало сигнал бедствия из этого района. На фрагментах видны буквы "Z" и "U", а также цифра "1".
Служба безопасности на море Японии предполагает, что фрагменты принадлежат пропавшему судну.
Небольшое экскурсионное судно "KAZU 1" 23 апреля подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья северного японского острова Хоккайдо. На борту находились 26 человек, включая двух детей. Через сутки в 15 километрах на северо-восток от места, где судно подало сигнал бедствия, были найдены 10 погибших, утром в понедельник обнаружили погибшую девочку — одну из двоих детей, находившихся на судне. Ее отнесло еще на 14 километров на восток. В четверг стало известно об обнаружении еще трех человек. Остальные 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Предположительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия: высота волн в момент аварии достигала трех метров. На пресс-конференции президент компании-владельца судна признал, что выпустить его в море было ошибкой. Он также признал факт поломки антенны рации. Кроме того, выяснилось, что была сломана и спутниковая связь.
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