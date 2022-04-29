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Японские спасатели нашли обломки пропавшего круизного судна - РИА Новости, 29.04.2022
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Японские спасатели нашли обломки пропавшего круизного судна
Японские спасатели нашли обломки пропавшего круизного судна - РИА Новости, 29.04.2022
Японские спасатели нашли обломки пропавшего круизного судна
Силы самообороны Японии нашли на морском дне фрагменты, похожие на пропавшее круизное судно KAZU 1, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T06:50
2022-04-29T07:31
в мире
япония
хоккайдо
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ТОКИО, 29 апр – РИА Новости. Силы самообороны Японии нашли на морском дне фрагменты, похожие на пропавшее круизное судно KAZU 1, сообщил телеканал NHK.Обломки удалось найти утром в пятницу с помощью подводных камер. Они находятся на глубине 100 метров в районе водопада – одной из местных достопримечательностей, вид на который открывается с моря. Судно подало сигнал бедствия из этого района. На фрагментах видны буквы "Z" и "U", а также цифра "1".Служба безопасности на море Японии предполагает, что фрагменты принадлежат пропавшему судну.Небольшое экскурсионное судно "KAZU 1" 23 апреля подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья северного японского острова Хоккайдо. На борту находились 26 человек, включая двух детей. Через сутки в 15 километрах на северо-восток от места, где судно подало сигнал бедствия, были найдены 10 погибших, утром в понедельник обнаружили погибшую девочку — одну из двоих детей, находившихся на судне. Ее отнесло еще на 14 километров на восток. В четверг стало известно об обнаружении еще трех человек. Остальные 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.Предположительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия: высота волн в момент аварии достигала трех метров. На пресс-конференции президент компании-владельца судна признал, что выпустить его в море было ошибкой. Он также признал факт поломки антенны рации. Кроме того, выяснилось, что была сломана и спутниковая связь.
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в мире, япония, хоккайдо
06:50 29.04.2022 (обновлено: 07:31 29.04.2022)
 
Японские спасатели нашли обломки пропавшего круизного судна

Фрагменты пропавшего в Японии судна KAZU 1 обнаружили в море на глубине 100 метров

© AP Photo / 1st Regional Japan Coast Guard HeadquartersСпасательная операция по поиску пассажиров круизного судна "KAZU 1"
Спасательная операция по поиску пассажиров круизного судна KAZU 1 - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / 1st Regional Japan Coast Guard Headquarters
Спасательная операция по поиску пассажиров круизного судна "KAZU 1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 апр – РИА Новости. Силы самообороны Японии нашли на морском дне фрагменты, похожие на пропавшее круизное судно KAZU 1, сообщил телеканал NHK.
Обломки удалось найти утром в пятницу с помощью подводных камер. Они находятся на глубине 100 метров в районе водопада – одной из местных достопримечательностей, вид на который открывается с моря. Судно подало сигнал бедствия из этого района. На фрагментах видны буквы "Z" и "U", а также цифра "1".
Служба безопасности на море Японии предполагает, что фрагменты принадлежат пропавшему судну.
Небольшое экскурсионное судно "KAZU 1" 23 апреля подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья северного японского острова Хоккайдо. На борту находились 26 человек, включая двух детей. Через сутки в 15 километрах на северо-восток от места, где судно подало сигнал бедствия, были найдены 10 погибших, утром в понедельник обнаружили погибшую девочку — одну из двоих детей, находившихся на судне. Ее отнесло еще на 14 километров на восток. В четверг стало известно об обнаружении еще трех человек. Остальные 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Предположительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия: высота волн в момент аварии достигала трех метров. На пресс-конференции президент компании-владельца судна признал, что выпустить его в море было ошибкой. Он также признал факт поломки антенны рации. Кроме того, выяснилось, что была сломана и спутниковая связь.
Рыболовные суда проводят операцию по поиску пропавших пассажиров круизного судна KAZU 1 в Охотском море - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 06:28
В Японии погиб ребенок с затонувшего круизного судна
 
В миреЯпонияХоккайдо
 
 
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