https://ria.ru/20220429/kontrakty-1786177597.html
Ульяновский бизнес заключил экспортные контракты на 10 млн долларов
Ульяновский бизнес заключил экспортные контракты на 10 млн долларов - РИА Новости, 29.04.2022
Ульяновский бизнес заключил экспортные контракты на 10 млн долларов
Предприниматели Ульяновской области заключили экспортные контракты на 10 миллионов долларов по итогам прошедшей в Ташкенте международной выставки "Иннопром",... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:01
2022-04-29T16:01
2022-04-29T16:01
ульяновская область
экономика
бизнес
предприниматели
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УЛЬЯНОВСК, 29 апр – РИА Новости. Предприниматели Ульяновской области заключили экспортные контракты на 10 миллионов долларов по итогам прошедшей в Ташкенте международной выставки "Иннопром", сообщает пресс-служба облправительства.Делегация региона провела на выставке ряд встреч и переговоров с компаниями Узбекистана. Стороны договорились о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, сфере ЖКХ, легкой промышленности, производстве предметов интерьера и строительных материалов, говорится в сообщении."Достигнуты договоренности на сумму более десяти миллионов долларов, в том числе благодаря переговорам губернатора с владельцами компаний, которые будут реализовывать продукцию. Уже подписаны контракты на поставки, первая партия товаров будет отгружена через неделю. Мы рассчитываем, что совокупный экспорт предприятий Ульяновской области в Узбекистан увеличится по отношению к 2021 году в два раза", - приводит пресс-служба слова руководителя регионального центра "Мой бизнес" Руслана Гайнетдинова.Предварительные соглашения заключены с тремя новыми дилерами, которые будут поставлять ульяновскую продукцию на рынок Узбекистана.Кроме того, крупнейшие хлопковые фабрики Узбекистана будут осуществлять прямые поставки текстиля для предприятий легкой промышленности Ульяновской области. Также удалось договориться о поставках автокомпонентов для бесперебойного функционирования ульяновских предприятий в условиях санкций, говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, в 2021 году экспорт предприятий Ульяновской области в Узбекистан составил четыре миллиона долларов. В республику поставлялись автотехника, оборудование, электрические устройства, изделия из камня и другие товары.
https://ria.ru/20220414/kompaniya-1783551145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бизнес, предприниматели
УЛЬЯНОВСК, 29 апр – РИА Новости. Предприниматели Ульяновской области заключили экспортные контракты на 10 миллионов долларов по итогам прошедшей в Ташкенте международной выставки "Иннопром", сообщает пресс-служба облправительства.
Делегация региона провела на выставке ряд встреч и переговоров с компаниями Узбекистана. Стороны договорились о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, сфере ЖКХ, легкой промышленности, производстве предметов интерьера и строительных материалов, говорится в сообщении.
"Достигнуты договоренности на сумму более десяти миллионов долларов, в том числе благодаря переговорам губернатора с владельцами компаний, которые будут реализовывать продукцию. Уже подписаны контракты на поставки, первая партия товаров будет отгружена через неделю. Мы рассчитываем, что совокупный экспорт предприятий Ульяновской области в Узбекистан увеличится по отношению к 2021 году в два раза", - приводит пресс-служба слова руководителя регионального центра "Мой бизнес" Руслана Гайнетдинова.
Предварительные соглашения заключены с тремя новыми дилерами, которые будут поставлять ульяновскую продукцию на рынок Узбекистана.
Кроме того, крупнейшие хлопковые фабрики Узбекистана будут осуществлять прямые поставки текстиля для предприятий легкой промышленности Ульяновской области. Также удалось договориться о поставках автокомпонентов для бесперебойного функционирования ульяновских предприятий в условиях санкций, говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в 2021 году экспорт предприятий Ульяновской области в Узбекистан составил четыре миллиона долларов. В республику поставлялись автотехника, оборудование, электрические устройства, изделия из камня и другие товары.