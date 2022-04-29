https://ria.ru/20220429/kontrakty-1786177597.html

Ульяновский бизнес заключил экспортные контракты на 10 млн долларов

Ульяновский бизнес заключил экспортные контракты на 10 млн долларов - РИА Новости, 29.04.2022

Ульяновский бизнес заключил экспортные контракты на 10 млн долларов

Предприниматели Ульяновской области заключили экспортные контракты на 10 миллионов долларов по итогам прошедшей в Ташкенте международной выставки "Иннопром",... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:01

2022-04-29T16:01

2022-04-29T16:01

ульяновская область

экономика

бизнес

предприниматели

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УЛЬЯНОВСК, 29 апр – РИА Новости. Предприниматели Ульяновской области заключили экспортные контракты на 10 миллионов долларов по итогам прошедшей в Ташкенте международной выставки "Иннопром", сообщает пресс-служба облправительства.Делегация региона провела на выставке ряд встреч и переговоров с компаниями Узбекистана. Стороны договорились о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, сфере ЖКХ, легкой промышленности, производстве предметов интерьера и строительных материалов, говорится в сообщении."Достигнуты договоренности на сумму более десяти миллионов долларов, в том числе благодаря переговорам губернатора с владельцами компаний, которые будут реализовывать продукцию. Уже подписаны контракты на поставки, первая партия товаров будет отгружена через неделю. Мы рассчитываем, что совокупный экспорт предприятий Ульяновской области в Узбекистан увеличится по отношению к 2021 году в два раза", - приводит пресс-служба слова руководителя регионального центра "Мой бизнес" Руслана Гайнетдинова.Предварительные соглашения заключены с тремя новыми дилерами, которые будут поставлять ульяновскую продукцию на рынок Узбекистана.Кроме того, крупнейшие хлопковые фабрики Узбекистана будут осуществлять прямые поставки текстиля для предприятий легкой промышленности Ульяновской области. Также удалось договориться о поставках автокомпонентов для бесперебойного функционирования ульяновских предприятий в условиях санкций, говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, в 2021 году экспорт предприятий Ульяновской области в Узбекистан составил четыре миллиона долларов. В республику поставлялись автотехника, оборудование, электрические устройства, изделия из камня и другие товары.

https://ria.ru/20220414/kompaniya-1783551145.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, бизнес, предприниматели