https://ria.ru/20220429/konkurs-1786223638.html

РЭЦ начал прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года 2022"

РЭЦ начал прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года 2022" - РИА Новости, 29.04.2022

РЭЦ начал прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года 2022"

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) начал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года 2022", принять участие в нем могут крупные РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:10

2022-04-29T18:10

2022-04-29T18:24

российский экспортный центр (рэц)

россия

бизнес

экономика

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) начал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года 2022", принять участие в нем могут крупные компании, компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, сообщает РЭЦ."В этом году в конкурсе появилось три новых номинации: "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер" и "Лучший молодой предприниматель-экспортер", которые позволят не только выявить и поощрить лучшие практики в сфере международной торговли, но и учесть современные подходы к ведению бизнеса", - сообщает центр, уточняя, что заявки принимаются с 29 апреля по 8 июля, а участие бесплатное."С каждым годом число участников конкурса "Экспортер года" растет: если в 2018 году в конкурсе принимали участие около 50 экспортеров, то в 2021 году их было уже более 1,8 тысячи. Главная цель конкурса - показать, что в каждом уголке России есть компании, которые производят продукцию и оказывают услуги настолько высокого качества, что они востребованы не только в нашей стране, но и во всем мире. И в условиях ограничений это особенно актуально", – заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минцифры России, и его всероссийский статус говорит о том, что государство хочет и готово поддерживать экспортёров в любой ситуации.Премия "Экспортер года" в 2022 году будет вручаться в 19 номинациях: в шести основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании).Основные номинации "Экспортер года в сфере промышленности" (отдельно для МСП и крупного бизнеса), "Экспортер года в сфере машиностроения" (отдельно для МСП и крупного бизнеса), "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" (отдельно для МСП и крупного бизнеса), "Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)" (отдельно для МСП и крупного бизнеса), "Экспортер года в сфере услуг" (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и "Трейдер года" (отдельно для МСП и крупного бизнеса)Помимо этого, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в дополнительных номинациях: "Прорыв года" (для МСП), "Новая география" (для крупного бизнеса), "Лучшая женщина-экспортер" (отдельно для МСП и крупного бизнеса), "Лучший молодой предприниматель-экспортер" (для МСП) и "Ответственный экспортер ESG" (отдельно для МСП и крупного бизнеса).Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Подать заявку на участие можно, заполнив электронную анкету на сайте РЭЦ. На начальном этапе у экспортеров будет запрашиваться только один документ – электронная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН).Принять участие в конкурсе могут компании, у которых нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, просроченной задолженности перед бюджетом Российской Федерации. Не могут быть соискателями премии иностранные юридические лица, а также компании, которые учреждены юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах, превышает 50%.

https://ria.ru/20220429/master-klassy-1786219215.html

https://ria.ru/20220421/kosmetika-1784755101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, бизнес, экономика