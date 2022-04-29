Сенатор: Россия противостоит силовому решению конфликта в Приднестровье
Джабаров: Россия даст отпор любым попыткам силового решения конфликта в Приднестровье
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия даст решительный отпор любым попыткам силовым путем решить конфликт в Приднестровье, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Мы приднестровцев не бросим. Я думаю, что при необходимости Россия даст решительный отпор любым попыткам силовым образом решить конфликт в Приднестровье", - сказал политик, выступая пресс-центре "Парламентской газеты".
Он напомнил, что этому конфликту уже почти 30 лет.
Джабаров также полагает, что Молдавия может оказаться в ситуации, когда ей будет крайне тяжело. Поскольку, если на Украине останется режим Владимира Зеленского, "то рано или поздно они доберутся и до них, до Приднестровья", отметил он.
Ранее в Приднестровье произошло три теракта: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.