https://ria.ru/20220429/konflikt-1786244335.html

Сенатор: Россия противостоит силовому решению конфликта в Приднестровье

Сенатор: Россия противостоит силовому решению конфликта в Приднестровье - РИА Новости, 29.04.2022

Сенатор: Россия противостоит силовому решению конфликта в Приднестровье

Россия даст решительный отпор любым попыткам силовым путем решить конфликт в Приднестровье, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T19:35

2022-04-29T19:35

2022-04-29T19:35

в мире

вадим красносельский

молдавия

украина

владимир зеленский

приднестровская молдавская республика

тирасполь

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия даст решительный отпор любым попыткам силовым путем решить конфликт в Приднестровье, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Мы приднестровцев не бросим. Я думаю, что при необходимости Россия даст решительный отпор любым попыткам силовым образом решить конфликт в Приднестровье", - сказал политик, выступая пресс-центре "Парламентской газеты".Он напомнил, что этому конфликту уже почти 30 лет.Джабаров также полагает, что Молдавия может оказаться в ситуации, когда ей будет крайне тяжело. Поскольку, если на Украине останется режим Владимира Зеленского, "то рано или поздно они доберутся и до них, до Приднестровья", отметил он.Ранее в Приднестровье произошло три теракта: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786098454.html

молдавия

украина

приднестровская молдавская республика

тирасполь

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в мире, вадим красносельский, молдавия, украина, владимир зеленский, приднестровская молдавская республика, тирасполь