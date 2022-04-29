https://ria.ru/20220429/kompyuter-1786052557.html
Эксперт назвал признак тайного использования компьютера хакерами
Эксперт назвал признак тайного использования компьютера хакерами - РИА Новости, 29.04.2022
Эксперт назвал признак тайного использования компьютера хакерами
Хакеры не только воруют данные россиян, но и устанавливают на их компьютеры программы-майнеры, отметил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T02:10
2022-04-29T02:10
2022-04-29T02:10
технологии
алексей лукацкий
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Хакеры не только воруют данные россиян, но и устанавливают на их компьютеры программы-майнеры, отметил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. Он назвал признак тайного использования устройства для майнинга.Некоторые люди увеличивают свой доход, добывая биткоины или другую криптовалюту. Для этого они устанавливают программы-майнеры на принадлежащие им устройства. Но бывают случаи, когда хакеры "подсаживают" подобное ПО на компьютеры ничего не подозревающих об этом россиян, чтобы использовать ресурсы чужой техники в своих интересах, рассказал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.В процессе майнинга устройство быстро изнашивается, например, может перегореть его видеокарта, предупредил Лукацкий. Кроме того, занятый добычей криптовалюты компьютер потребляет очень много электроэнергии.Выявить использование устройства хакерами достаточно просто, для этого нужно оценить нагрузку на процессор, считает эксперт."Это можно увидеть, запустив диспетчер задач. В обычном режиме, когда мы работаем с офисными и домашними приложениями вроде почты, браузера и так далее, нормальной загрузкой процессора считается от 15 до 25 процентов. Если мы смотрим видео, то нагрузка может немного возрасти. В целом нормальная загрузка процессора не должна превышать 30-35 процентов. Программы для скрытого майнинга могут привести эту загрузку к 100 процентам", – объяснил Алексей Лукацкий в интервью радио Sputnik.По его словам, когда происходит майнинг криптовалюты, компьютер либо вообще не в состоянии выполнять какие-либо другие задачи, либо работает крайне медленно.
https://ria.ru/20220414/khakery-1783557675.html
https://ria.ru/20220304/khakery-1776563131.html
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технологии, алексей лукацкий
Эксперт назвал признак тайного использования компьютера хакерами
Эксперт Лукацкий назвал признаком использования компьютера хакерами нагрузку на процессор
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Хакеры не только воруют данные россиян, но и устанавливают на их компьютеры программы-майнеры, отметил
в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. Он назвал признак тайного использования устройства для майнинга.
Некоторые люди увеличивают свой доход, добывая биткоины или другую криптовалюту. Для этого они устанавливают программы-майнеры на принадлежащие им устройства. Но бывают случаи, когда хакеры "подсаживают" подобное ПО на компьютеры ничего не подозревающих об этом россиян, чтобы использовать ресурсы чужой техники в своих интересах, рассказал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий
.
"Программы-майнеры занимаются тем, что используют ресурсы вашего компьютера для зарабатывания денег (путем майнинга биткоинов или другой криптовалюты, – ред.,) в пользу кого-то другого. Они не так опасны, как вредоносные программы, которые похищают или удаляют персональные данные, но все же", – добавил он.
В процессе майнинга устройство быстро изнашивается, например, может перегореть его видеокарта, предупредил Лукацкий. Кроме того, занятый добычей криптовалюты компьютер потребляет очень много электроэнергии.
Выявить использование устройства хакерами достаточно просто, для этого нужно оценить нагрузку на процессор, считает эксперт.
"Это можно увидеть, запустив диспетчер задач. В обычном режиме, когда мы работаем с офисными и домашними приложениями вроде почты, браузера и так далее, нормальной загрузкой процессора считается от 15 до 25 процентов. Если мы смотрим видео, то нагрузка может немного возрасти. В целом нормальная загрузка процессора не должна превышать 30-35 процентов. Программы для скрытого майнинга могут привести эту загрузку к 100 процентам", – объяснил Алексей Лукацкий в интервью радио Sputnik.
По его словам, когда происходит майнинг криптовалюты, компьютер либо вообще не в состоянии выполнять какие-либо другие задачи, либо работает крайне медленно.