https://ria.ru/20220429/kitay-1786079468.html
В Китае обрушилось шестиэтажное здание
В Китае обрушилось шестиэтажное здание - РИА Новости, 29.04.2022
В Китае обрушилось шестиэтажное здание
Шестиэтажное здание обрушилось в пятницу в городе Чанша провинции Хунань в центральном Китае, сообщения о жертвах и пострадавших пока не поступали, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:13
2022-04-29T10:13
2022-04-29T10:16
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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Шестиэтажное здание обрушилось в пятницу в городе Чанша провинции Хунань в центральном Китае, сообщения о жертвах и пострадавших пока не поступали, сообщает Центральное телевидение Китая.Инцидент произошел в пятницу в районе Ванчэн рядом с медицинским институтом города Чанша, к 12.50 по местному времени (7.50 мск) на место прибыла первая группа пожарных и спасателей. Общая площадь здания составляет около 800 квадратных метров, на первом этаже располагались магазины, на втором – предприятия общественного питания, на третьем – частный кинотеатр, на 4-6 этажах располагалась небольшая гостиница. Над шестым этажом была также мансарда, принадлежавшая владельцу здания.Причины обрушения пока не установлены, также на данный момент неизвестно, сколько человек находились в здании в момент инцидента.
https://ria.ru/20210809/obrushenie-1745014076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, чанша, китай
10:13 29.04.2022 (обновлено: 10:16 29.04.2022)
В Китае обрушилось шестиэтажное здание
В Китае обрушилось шестиэтажное здание, сообщения о жертвах пока не поступали