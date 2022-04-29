https://ria.ru/20220429/kitay-1786079468.html

В Китае обрушилось шестиэтажное здание

В Китае обрушилось шестиэтажное здание - РИА Новости, 29.04.2022

В Китае обрушилось шестиэтажное здание

Шестиэтажное здание обрушилось в пятницу в городе Чанша провинции Хунань в центральном Китае, сообщения о жертвах и пострадавших пока не поступали, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:13

2022-04-29T10:13

2022-04-29T10:16

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чанша

китай

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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Шестиэтажное здание обрушилось в пятницу в городе Чанша провинции Хунань в центральном Китае, сообщения о жертвах и пострадавших пока не поступали, сообщает Центральное телевидение Китая.Инцидент произошел в пятницу в районе Ванчэн рядом с медицинским институтом города Чанша, к 12.50 по местному времени (7.50 мск) на место прибыла первая группа пожарных и спасателей. Общая площадь здания составляет около 800 квадратных метров, на первом этаже располагались магазины, на втором – предприятия общественного питания, на третьем – частный кинотеатр, на 4-6 этажах располагалась небольшая гостиница. Над шестым этажом была также мансарда, принадлежавшая владельцу здания.Причины обрушения пока не установлены, также на данный момент неизвестно, сколько человек находились в здании в момент инцидента.

https://ria.ru/20210809/obrushenie-1745014076.html

чанша

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чанша, китай