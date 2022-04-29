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В Китае обрушилось шестиэтажное здание - РИА Новости, 29.04.2022
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В Китае обрушилось шестиэтажное здание
В Китае обрушилось шестиэтажное здание - РИА Новости, 29.04.2022
В Китае обрушилось шестиэтажное здание
Шестиэтажное здание обрушилось в пятницу в городе Чанша провинции Хунань в центральном Китае, сообщения о жертвах и пострадавших пока не поступали, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:13
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в мире
чанша
китай
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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Шестиэтажное здание обрушилось в пятницу в городе Чанша провинции Хунань в центральном Китае, сообщения о жертвах и пострадавших пока не поступали, сообщает Центральное телевидение Китая.Инцидент произошел в пятницу в районе Ванчэн рядом с медицинским институтом города Чанша, к 12.50 по местному времени (7.50 мск) на место прибыла первая группа пожарных и спасателей. Общая площадь здания составляет около 800 квадратных метров, на первом этаже располагались магазины, на втором – предприятия общественного питания, на третьем – частный кинотеатр, на 4-6 этажах располагалась небольшая гостиница. Над шестым этажом была также мансарда, принадлежавшая владельцу здания.Причины обрушения пока не установлены, также на данный момент неизвестно, сколько человек находились в здании в момент инцидента.
https://ria.ru/20210809/obrushenie-1745014076.html
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в мире, чанша, китай
10:13 29.04.2022 (обновлено: 10:16 29.04.2022)
 
В Китае обрушилось шестиэтажное здание

В Китае обрушилось шестиэтажное здание, сообщения о жертвах пока не поступали

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Шестиэтажное здание обрушилось в пятницу в городе Чанша провинции Хунань в центральном Китае, сообщения о жертвах и пострадавших пока не поступали, сообщает Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел в пятницу в районе Ванчэн рядом с медицинским институтом города Чанша, к 12.50 по местному времени (7.50 мск) на место прибыла первая группа пожарных и спасателей. Общая площадь здания составляет около 800 квадратных метров, на первом этаже располагались магазины, на втором – предприятия общественного питания, на третьем – частный кинотеатр, на 4-6 этажах располагалась небольшая гостиница. Над шестым этажом была также мансарда, принадлежавшая владельцу здания.
Причины обрушения пока не установлены, также на данный момент неизвестно, сколько человек находились в здании в момент инцидента.
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