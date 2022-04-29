https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1786204971.html
Киргизия снимает все ограничения на въезд в страну
Киргизия снимает все ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 29.04.2022
Киргизия снимает все ограничения на въезд в страну
Власти Киргизии объявили об отмене ограничений на въезд в страну для иностранных туристов с 1 мая, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:22
2022-04-29T17:22
2022-04-29T17:22
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Власти Киргизии объявили об отмене ограничений на въезд в страну для иностранных туристов с 1 мая, сообщает АТОР.Согласно решению местного Оперштаба, международным путешественникам больше не нужно будет предъявлять ни сертификат о вакцинации, ни ПЦР-тест. Россиянам еще проще: им не нужен даже загранпаспорт (впрочем, как и виза), в страну пускают по российскому.Кроме того, улететь в Бишкек из Москвы и других регионов можно прямыми рейсами. Сейчас перевозки осуществляют "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Азимут", Red Wings, S7 Airlines, Nordwind Airlines. Стоимость билетов: 18 тысяч рублей с человека туда и обратно.По мнению туроператоров, совокупность этих факторов повысит интерес россиян к направлению. На лето у них подготовлено множество программ по демократичным ценам."Интурист", например, предлагает путевки на семь-девять ночей за 48 тысяч рублей с человека без авиаперелета. Треккинговый тур от Space Travel на девять дней обойдется в 95 тысяч с человека (авиабилеты включены). А "ВЕДИ Групп" отправляет своих клиентов на лечебно-оздоровительный отдых за 25 тысяч рублей (10 дней, без перелета).Однако представители отрасли уточняют, что несмотря на активный спрос, массовым это направление назвать пока что нельзя.
https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, бишкек, москва, аэрофлот, уральские авиалинии, s7 airlines, коронавирус covid-19, туризм, туристы, авиасообщение, авиабилеты, цены, red wings airlines, nordwind airlines, авиакомпания "азимут", киргизия
Киргизия снимает все ограничения на въезд в страну
Власти Киргизии объявили об отмене ограничений на въезд в страну для туристов с 1 мая
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Власти Киргизии объявили об отмене ограничений на въезд в страну для иностранных туристов с 1 мая, сообщает
АТОР.
Согласно решению местного Оперштаба, международным путешественникам больше не нужно будет предъявлять ни сертификат о вакцинации, ни ПЦР-тест. Россиянам еще проще: им не нужен даже загранпаспорт (впрочем, как и виза), в страну пускают по российскому.
Кроме того, улететь в Бишкек из Москвы и других регионов можно прямыми рейсами. Сейчас перевозки осуществляют "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Азимут", Red Wings, S7 Airlines, Nordwind Airlines. Стоимость билетов: 18 тысяч рублей с человека туда и обратно.
По мнению туроператоров, совокупность этих факторов повысит интерес россиян к направлению. На лето у них подготовлено множество программ по демократичным ценам.
"Интурист", например, предлагает путевки на семь-девять ночей за 48 тысяч рублей с человека без авиаперелета. Треккинговый тур от Space Travel на девять дней обойдется в 95 тысяч с человека (авиабилеты включены). А "ВЕДИ Групп" отправляет своих клиентов на лечебно-оздоровительный отдых за 25 тысяч рублей (10 дней, без перелета).
Однако представители отрасли уточняют, что несмотря на активный спрос, массовым это направление назвать пока что нельзя.