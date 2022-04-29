https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1786204971.html

Киргизия снимает все ограничения на въезд в страну

Киргизия снимает все ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 29.04.2022

Киргизия снимает все ограничения на въезд в страну

Власти Киргизии объявили об отмене ограничений на въезд в страну для иностранных туристов с 1 мая, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:22

2022-04-29T17:22

2022-04-29T17:22

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бишкек

москва

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Власти Киргизии объявили об отмене ограничений на въезд в страну для иностранных туристов с 1 мая, сообщает АТОР.Согласно решению местного Оперштаба, международным путешественникам больше не нужно будет предъявлять ни сертификат о вакцинации, ни ПЦР-тест. Россиянам еще проще: им не нужен даже загранпаспорт (впрочем, как и виза), в страну пускают по российскому.Кроме того, улететь в Бишкек из Москвы и других регионов можно прямыми рейсами. Сейчас перевозки осуществляют "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Азимут", Red Wings, S7 Airlines, Nordwind Airlines. Стоимость билетов: 18 тысяч рублей с человека туда и обратно.По мнению туроператоров, совокупность этих факторов повысит интерес россиян к направлению. На лето у них подготовлено множество программ по демократичным ценам."Интурист", например, предлагает путевки на семь-девять ночей за 48 тысяч рублей с человека без авиаперелета. Треккинговый тур от Space Travel на девять дней обойдется в 95 тысяч с человека (авиабилеты включены). А "ВЕДИ Групп" отправляет своих клиентов на лечебно-оздоровительный отдых за 25 тысяч рублей (10 дней, без перелета).Однако представители отрасли уточняют, что несмотря на активный спрос, массовым это направление назвать пока что нельзя.

https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html

https://ria.ru/20220428/armeniya-1785945290.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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