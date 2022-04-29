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ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве
ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве - РИА Новости, 29.04.2022
ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве
Российские военные нанесли ракетный удар по киевскому оборонному заводу "Артем", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:43
2022-04-29T10:43
2022-04-29T22:30
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по киевскому оборонному заводу "Артем", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в городе Киев", — сказал генерал-майор.Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожены три электроподстанции.Завод "Артем" производил авионику, ракеты воздух-воздух, вооружение для танков и тяжелой бронетехники, вертолетные системы защиты.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, воздушно-космические силы россии, киев, ситуация в днр и лнр
10:43 29.04.2022 (обновлено: 22:30 29.04.2022)
ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве
Минобороны РФ: ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве