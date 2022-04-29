https://ria.ru/20220429/kiev-1786086904.html

ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве

ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве - РИА Новости, 29.04.2022

ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве

Российские военные нанесли ракетный удар по киевскому оборонному заводу "Артем", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:43

2022-04-29T10:43

2022-04-29T22:30

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по киевскому оборонному заводу "Артем", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в городе Киев", — сказал генерал-майор.Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожены три электроподстанции.Завод "Артем" производил авионику, ракеты воздух-воздух, вооружение для танков и тяжелой бронетехники, вертолетные системы защиты.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

https://ria.ru/20220428/spetsoperatsiya-1786040506.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, воздушно-космические силы россии, киев, ситуация в днр и лнр