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ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/kiev-1786086904.html
ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве
ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве - РИА Новости, 29.04.2022
ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве
Российские военные нанесли ракетный удар по киевскому оборонному заводу "Артем", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:43
2022-04-29T22:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
воздушно-космические силы россии
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по киевскому оборонному заводу "Артем", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в городе Киев", — сказал генерал-майор.Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожены три электроподстанции.Завод "Артем" производил авионику, ракеты воздух-воздух, вооружение для танков и тяжелой бронетехники, вертолетные системы защиты.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html
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в мире, россия, украина, воздушно-космические силы россии, киев, ситуация в днр и лнр
10:43 29.04.2022 (обновлено: 22:30 29.04.2022)
 
ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве

Минобороны РФ: ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода "Артем" в Киеве

© AP Photo / Emilio MorenattiПоследствия удара по киевскому оборонному заводу "Артем". 28 апреля 2022
Последствия удара по киевскому оборонному заводу Артем. 28 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Последствия удара по киевскому оборонному заводу "Артем". 28 апреля 2022
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по киевскому оборонному заводу "Артем", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в городе Киев", — сказал генерал-майор.
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Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожены три электроподстанции.
Завод "Артем" производил авионику, ракеты воздух-воздух, вооружение для танков и тяжелой бронетехники, вертолетные системы защиты.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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