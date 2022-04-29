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Глава Херсонской области считает, что Киев отказался от города - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/kherson-1786217576.html
Глава Херсонской области считает, что Киев отказался от города
Глава Херсонской области считает, что Киев отказался от города - РИА Новости, 29.04.2022
Глава Херсонской области считает, что Киев отказался от города
Удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города, заявил глава администрации Херсонской области Владимир... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:51
2022-04-29T18:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
херсонская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 29 апр - РИА Новости. Удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Мы вместе с военными понимаем, что нужна серьёзная защита нашего города. Случаи, которые происходят над нашим городом – вчера были сбиты несколько ракет "Точки У" и системы залпового огня "Ураган"... – говорит о том, что противовоздушная оборона работает очень эффективно, и мы уверены в том, что так будет и в дальнейшем. Сам факт применения такого боевого оружия над мирным городом говорит о том, что киевский режим отказался от херсонцев", - сказал Сальдо на первом брифинге в качестве главы администрации.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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в мире, херсонская область , украина, россия, ситуация в днр и лнр
17:51 29.04.2022 (обновлено: 18:00 29.04.2022)
 
Глава Херсонской области считает, что Киев отказался от города

Глава Херсонской ОВА Сальдо: удары ВСУ по городу говорят, что Киев отказался от него

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона
Последствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Последствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона
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ХЕРСОН, 29 апр - РИА Новости. Удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
"Мы вместе с военными понимаем, что нужна серьёзная защита нашего города. Случаи, которые происходят над нашим городом – вчера были сбиты несколько ракет "Точки У" и системы залпового огня "Ураган"... – говорит о том, что противовоздушная оборона работает очень эффективно, и мы уверены в том, что так будет и в дальнейшем. Сам факт применения такого боевого оружия над мирным городом говорит о том, что киевский режим отказался от херсонцев", - сказал Сальдо на первом брифинге в качестве главы администрации.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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