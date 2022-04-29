17:51 29.04.2022 (обновлено: 18:00 29.04.2022)
Глава Херсонской области считает, что Киев отказался от города
Глава Херсонской ОВА Сальдо: удары ВСУ по городу говорят, что Киев отказался от него
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона
Последствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона
ХЕРСОН, 29 апр - РИА Новости. Удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
"Мы вместе с военными понимаем, что нужна серьёзная защита нашего города. Случаи, которые происходят над нашим городом – вчера были сбиты несколько ракет "Точки У" и системы залпового огня "Ураган"... – говорит о том, что противовоздушная оборона работает очень эффективно, и мы уверены в том, что так будет и в дальнейшем. Сам факт применения такого боевого оружия над мирным городом говорит о том, что киевский режим отказался от херсонцев", - сказал Сальдо на первом брифинге в качестве главы администрации.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.