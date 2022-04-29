https://ria.ru/20220429/kherson-1786217576.html

Глава Херсонской области считает, что Киев отказался от города

Глава Херсонской области считает, что Киев отказался от города - РИА Новости, 29.04.2022

Глава Херсонской области считает, что Киев отказался от города

Удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города, заявил глава администрации Херсонской области Владимир... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:51

2022-04-29T17:51

2022-04-29T18:00

обострение ситуации в днр и лнр

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херсонская область

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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ХЕРСОН, 29 апр - РИА Новости. Удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Мы вместе с военными понимаем, что нужна серьёзная защита нашего города. Случаи, которые происходят над нашим городом – вчера были сбиты несколько ракет "Точки У" и системы залпового огня "Ураган"... – говорит о том, что противовоздушная оборона работает очень эффективно, и мы уверены в том, что так будет и в дальнейшем. Сам факт применения такого боевого оружия над мирным городом говорит о том, что киевский режим отказался от херсонцев", - сказал Сальдо на первом брифинге в качестве главы администрации.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html

херсонская область

украина

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, херсонская область , украина, россия, ситуация в днр и лнр