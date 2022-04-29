https://ria.ru/20220429/kazakhstan-1786112195.html

Главы России и Казахстана обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Главы России и Казахстана обсудили торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 29.04.2022

Главы России и Казахстана обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы развития сотрудничества двух... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:30

2022-04-29T12:30

2022-04-29T12:54

в мире

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 29 апр - РИА Новости. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере, сообщила пресс-служба Токаева."Президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.Согласно пресс-релизу, "лидеры государств решили поручить правительствам двух стран сфокусироваться на решении вопросов, требующих оперативного решения".

https://ria.ru/20220417/kazakhstan-1783784191.html

казахстан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев