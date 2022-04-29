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Главы России и Казахстана обсудили торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 29.04.2022
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Главы России и Казахстана обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Главы России и Казахстана обсудили торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 29.04.2022
Главы России и Казахстана обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы развития сотрудничества двух... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:30
2022-04-29T12:54
в мире
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 29 апр - РИА Новости. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере, сообщила пресс-служба Токаева."Президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.Согласно пресс-релизу, "лидеры государств решили поручить правительствам двух стран сфокусироваться на решении вопросов, требующих оперативного решения".
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в мире, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
12:30 29.04.2022 (обновлено: 12:54 29.04.2022)
 
Главы России и Казахстана обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Президент Путин обсудил с главой Казахстана Токаевым торгово-экономическое сотрудничество

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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АЛМА-АТА, 29 апр - РИА Новости. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере, сообщила пресс-служба Токаева.
"Президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.
Согласно пресс-релизу, "лидеры государств решили поручить правительствам двух стран сфокусироваться на решении вопросов, требующих оперативного решения".
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В миреКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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