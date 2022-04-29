https://ria.ru/20220429/kater-1786054838.html

В России создали концепт катера для обучения операторов надводных роботов

В России создали концепт катера для обучения операторов надводных роботов - РИА Новости, 29.04.2022

В России создали концепт катера для обучения операторов надводных роботов

Ученые Тихоокеанского высшего военно-морского училища Минобороны РФ имени Макарова разработали проект безэкипажного катера (БЭК), который может использоваться... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T03:10

2022-04-29T03:10

2022-04-29T03:10

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технологии

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ученые Тихоокеанского высшего военно-морского училища Минобороны РФ имени Макарова разработали проект безэкипажного катера (БЭК), который может использоваться для подготовки операторов надводных роботов, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.Предполагается, что данный катер будет оснащен системой дистанционного и автоматического управления движением, навигационной системой с антенной ГЛОНАСС/GPS, системой связи с мобильным пунктом управления или ретранслятором. Также с его борта могут запускаться различные подводные аппараты и квадрокоптеры.Согласно реферату изобретения, длина машины будет составлять 3,2 метра, высота борта – 0,5 метра, вес катера – 300 килограмм при грузоподъемности 150 килограмм.Говоря о целесообразности данной разработки, военные ученые отмечают, что в существующих сегодня проектах безэкипажных катеров не закладываются возможности обучения операторов беспилотных кораблей - разработка тихоокеанских моряков призвана компенсировать это упущение.По замыслу создателей БЭК, учебное судно будут доставлять к берегу моря при помощи автоприцепа для гидроцикла и спускать на воду, параллельно на берег доставляется и разворачивается береговой пост управления, на котором будут работать два оператора: первый управляет катером, второй - телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом и/или квадрокоптером. Таким образом операторы БЭК смогут получать практические навыки управления беспилотными судами в комплексе с подводными роботами и дронами.

https://ria.ru/20220207/robot-1771512246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, технологии, россия