Рейтинг@Mail.ru
В России создали концепт катера для обучения операторов надводных роботов - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/kater-1786054838.html
В России создали концепт катера для обучения операторов надводных роботов
В России создали концепт катера для обучения операторов надводных роботов - РИА Новости, 29.04.2022
В России создали концепт катера для обучения операторов надводных роботов
Ученые Тихоокеанского высшего военно-морского училища Минобороны РФ имени Макарова разработали проект безэкипажного катера (БЭК), который может использоваться... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T03:10
2022-04-29T03:10
безопасность
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:6:3078:1737_1920x0_80_0_0_a6130d1b0a5bef76c9a318048e264b75.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ученые Тихоокеанского высшего военно-морского училища Минобороны РФ имени Макарова разработали проект безэкипажного катера (БЭК), который может использоваться для подготовки операторов надводных роботов, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.Предполагается, что данный катер будет оснащен системой дистанционного и автоматического управления движением, навигационной системой с антенной ГЛОНАСС/GPS, системой связи с мобильным пунктом управления или ретранслятором. Также с его борта могут запускаться различные подводные аппараты и квадрокоптеры.Согласно реферату изобретения, длина машины будет составлять 3,2 метра, высота борта – 0,5 метра, вес катера – 300 килограмм при грузоподъемности 150 килограмм.Говоря о целесообразности данной разработки, военные ученые отмечают, что в существующих сегодня проектах безэкипажных катеров не закладываются возможности обучения операторов беспилотных кораблей - разработка тихоокеанских моряков призвана компенсировать это упущение.По замыслу создателей БЭК, учебное судно будут доставлять к берегу моря при помощи автоприцепа для гидроцикла и спускать на воду, параллельно на берег доставляется и разворачивается береговой пост управления, на котором будут работать два оператора: первый управляет катером, второй - телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом и/или квадрокоптером. Таким образом операторы БЭК смогут получать практические навыки управления беспилотными судами в комплексе с подводными роботами и дронами.
https://ria.ru/20220207/robot-1771512246.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d33673689a662835cab702345a3c5a08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия
03:10 29.04.2022
 
В России создали концепт катера для обучения операторов надводных роботов

В России создали концепт беспилотного катера для обучения операторов надводных роботов

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на океан
Вид на океан - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ученые Тихоокеанского высшего военно-морского училища Минобороны РФ имени Макарова разработали проект безэкипажного катера (БЭК), который может использоваться для подготовки операторов надводных роботов, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.
Предполагается, что данный катер будет оснащен системой дистанционного и автоматического управления движением, навигационной системой с антенной ГЛОНАСС/GPS, системой связи с мобильным пунктом управления или ретранслятором. Также с его борта могут запускаться различные подводные аппараты и квадрокоптеры.
Согласно реферату изобретения, длина машины будет составлять 3,2 метра, высота борта – 0,5 метра, вес катера – 300 килограмм при грузоподъемности 150 килограмм.
Говоря о целесообразности данной разработки, военные ученые отмечают, что в существующих сегодня проектах безэкипажных катеров не закладываются возможности обучения операторов беспилотных кораблей - разработка тихоокеанских моряков призвана компенсировать это упущение.
Новый российский дроид для открытого космоса
7 февраля, 16:44Наука
"Роскосмос" впервые показал робота для работы в открытом космосе
По замыслу создателей БЭК, учебное судно будут доставлять к берегу моря при помощи автоприцепа для гидроцикла и спускать на воду, параллельно на берег доставляется и разворачивается береговой пост управления, на котором будут работать два оператора: первый управляет катером, второй - телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом и/или квадрокоптером. Таким образом операторы БЭК смогут получать практические навыки управления беспилотными судами в комплексе с подводными роботами и дронами.
 
БезопасностьТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала