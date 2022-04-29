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В Калининградской области фермер нашел на поле древний золотой браслет - РИА Новости, 29.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220429/kaliningrad-1785960654.html
В Калининградской области фермер нашел на поле древний золотой браслет
В Калининградской области фермер нашел на поле древний золотой браслет - РИА Новости, 29.04.2022
В Калининградской области фермер нашел на поле древний золотой браслет
Фермер из Светловского городского округа в ходе сельхозработ нашел на поле древний браслет. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" рассказал Евгений Маслов,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T00:28
2022-04-29T00:28
культура
новости культуры
археология
россия
калининградская область
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Фермер из Светловского городского округа в ходе сельхозработ нашел на поле древний браслет. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" рассказал Евгений Маслов, руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области. Вес украшения превышает 150 граммов. Оно на 86 процентов состоит из золота. То есть условно проба благородного металла — "860-ая". "Для понимания – наиболее популярные в России пробы золота 583 и 585 (58,3, 58,5 процентов золота в сплаве соответственно). Редко какие ювелирные изделия изготавливают из золота 750 пробы. Из 958 и 999,9 проб — только банковские слитки", — объясняет уникальность находки Маслов. Специалисты выяснили, что у браслета есть и историческая значимость. "Подобные украшения из круглого в сечении дрота с массивными концами в виде раструбов были распространены в I-V веках на обширной территории — от современных Пакистана до Франции. В том числе в пределах России – на сарматских памятниках I-II веков", — говоритэксперт.В юго-восточной части Прибалтики схожих находок из золота ранее не было. Редкое украшение будет передано государству. "Уверены, что браслет найдет свое достойное место в Музейном фонде Российской Федерации, а гражданин, его обнаруживший, получит причитающееся ему вознаграждение", — добавил Маслов.
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новости культуры, археология, россия, калининградская область
00:28 29.04.2022
 
В Калининградской области фермер нашел на поле древний золотой браслет

В Калининградской области фермер нашел на поле древний браслет из золота редкой пробы

© Фото : Евгений Маслов/ВКонтактеНайденный браслет из Светловского городского округа Калининградской области
Найденный браслет из Светловского городского округа Калининградской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : Евгений Маслов/ВКонтакте
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Фермер из Светловского городского округа в ходе сельхозработ нашел на поле древний браслет. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" рассказал Евгений Маслов, руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.
Вес украшения превышает 150 граммов. Оно на 86 процентов состоит из золота. То есть условно проба благородного металла — "860-ая".
"Для понимания – наиболее популярные в России пробы золота 583 и 585 (58,3, 58,5 процентов золота в сплаве соответственно). Редко какие ювелирные изделия изготавливают из золота 750 пробы. Из 958 и 999,9 проб — только банковские слитки", — объясняет уникальность находки Маслов.
Специалисты выяснили, что у браслета есть и историческая значимость. "Подобные украшения из круглого в сечении дрота с массивными концами в виде раструбов были распространены в I-V веках на обширной территории — от современных Пакистана до Франции. В том числе в пределах России – на сарматских памятниках I-II веков", — говоритэксперт.
В юго-восточной части Прибалтики схожих находок из золота ранее не было. Редкое украшение будет передано государству.

"Уверены, что браслет найдет свое достойное место в Музейном фонде Российской Федерации, а гражданин, его обнаруживший, получит причитающееся ему вознаграждение", — добавил Маслов.
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