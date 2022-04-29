Рейтинг@Mail.ru
В США оценили опасность ракет "Калибр" - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/kalibr-1786054099.html
В США оценили опасность ракет "Калибр"
В США оценили опасность ракет "Калибр" - РИА Новости, 29.04.2022
В США оценили опасность ракет "Калибр"
Российская крылатая ракета "Калибр", над которой ведутся работы по модернизации, будет представлять для НАТО угрозу еще долгие годы, пишет обозреватель The... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T02:46
2022-04-29T02:46
в мире
сша
россия
нато
концерн пво "алмаз-антей"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155990/70/1559907005_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_338bcd46f0f74fbd9e7954ea209aada8.jpg
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российская крылатая ракета "Калибр", над которой ведутся работы по модернизации, будет представлять для НАТО угрозу еще долгие годы, пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн.Ранее гендиректор ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона" рассказал, что концерн работает над улучшением летно-технических характеристик ракет "Калибр"."Россия модернизирует свою крылатую ракету "Калибр" корабельного и подводного базирования, чтобы улучшить ее характеристики для будущих боевых действий, – что не так уж и удивительно, учитывая внушительный арсенал ее крылатых и баллистических ракет", - указывает автор, комментируя сообщения концерна "Алмаз-Антей" о работе над модернизацией ракеты.По его словам, на данный момент неизвестно, будет ли модернизация "Калибра" соответствовать последним американским разработкам по крылатым ракетам "Томагавк".Как отмечает Осборн, ракеты "Томагавк" Block IV используют двусторонний канал передачи данных для обмена данными о целях и корректировки курса в полете по мере необходимости. А ракета с GPS-наведением также имеет возможность расширенного картографирования и навигации и режим барражирования, зависая рядом с возможными целями.По мнению обозревателя, вопрос состоит в том, насколько модернизированный "Калибр" будет похож на новые модификации "Томагавка". "Раскрывать подробностей русские не стали, но разумно предположить, что "Калибры" будут представлять угрозу НАТО еще долгие годы", - резюмирует автор.Семейство "Калибр" объединяет сразу несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок "Калибр-ПЛ" заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785680608.html
https://ria.ru/20220419/vooruzheniya-1784277117.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155990/70/1559907005_94:0:1078:738_1920x0_80_0_0_35ec1a2864aa507173e8549e74c941f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, нато, концерн пво "алмаз-антей"
02:46 29.04.2022
 
В США оценили опасность ракет "Калибр"

NI: российская крылатая ракета "Калибр" будет представлять для НАТО угрозу еще долгие годы

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российская крылатая ракета "Калибр", над которой ведутся работы по модернизации, будет представлять для НАТО угрозу еще долгие годы, пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн.
Ранее гендиректор ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона" рассказал, что концерн работает над улучшением летно-технических характеристик ракет "Калибр".
Пуск Калибров по ангарам с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 10:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Калибры" уничтожили ангары ВСУ с крупной партией иностранного оружия
"Россия модернизирует свою крылатую ракету "Калибр" корабельного и подводного базирования, чтобы улучшить ее характеристики для будущих боевых действий, – что не так уж и удивительно, учитывая внушительный арсенал ее крылатых и баллистических ракет", - указывает автор, комментируя сообщения концерна "Алмаз-Антей" о работе над модернизацией ракеты.
По его словам, на данный момент неизвестно, будет ли модернизация "Калибра" соответствовать последним американским разработкам по крылатым ракетам "Томагавк".
Как отмечает Осборн, ракеты "Томагавк" Block IV используют двусторонний канал передачи данных для обмена данными о целях и корректировки курса в полете по мере необходимости. А ракета с GPS-наведением также имеет возможность расширенного картографирования и навигации и режим барражирования, зависая рядом с возможными целями.
По мнению обозревателя, вопрос состоит в том, насколько модернизированный "Калибр" будет похож на новые модификации "Томагавка". "Раскрывать подробностей русские не стали, но разумно предположить, что "Калибры" будут представлять угрозу НАТО еще долгие годы", - резюмирует автор.
Семейство "Калибр" объединяет сразу несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок "Калибр-ПЛ" заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 12:47Новое оружие России
"Калибры" и "Кинжалы" теперь наводятся в десятки раз быстрее, заявил Шойгу
 
В миреСШАРоссияНАТОКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала