https://ria.ru/20220429/kalibr-1786054099.html

В США оценили опасность ракет "Калибр"

В США оценили опасность ракет "Калибр" - РИА Новости, 29.04.2022

В США оценили опасность ракет "Калибр"

Российская крылатая ракета "Калибр", над которой ведутся работы по модернизации, будет представлять для НАТО угрозу еще долгие годы, пишет обозреватель The... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T02:46

2022-04-29T02:46

2022-04-29T02:46

в мире

сша

россия

нато

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российская крылатая ракета "Калибр", над которой ведутся работы по модернизации, будет представлять для НАТО угрозу еще долгие годы, пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн.Ранее гендиректор ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона" рассказал, что концерн работает над улучшением летно-технических характеристик ракет "Калибр"."Россия модернизирует свою крылатую ракету "Калибр" корабельного и подводного базирования, чтобы улучшить ее характеристики для будущих боевых действий, – что не так уж и удивительно, учитывая внушительный арсенал ее крылатых и баллистических ракет", - указывает автор, комментируя сообщения концерна "Алмаз-Антей" о работе над модернизацией ракеты.По его словам, на данный момент неизвестно, будет ли модернизация "Калибра" соответствовать последним американским разработкам по крылатым ракетам "Томагавк".Как отмечает Осборн, ракеты "Томагавк" Block IV используют двусторонний канал передачи данных для обмена данными о целях и корректировки курса в полете по мере необходимости. А ракета с GPS-наведением также имеет возможность расширенного картографирования и навигации и режим барражирования, зависая рядом с возможными целями.По мнению обозревателя, вопрос состоит в том, насколько модернизированный "Калибр" будет похож на новые модификации "Томагавка". "Раскрывать подробностей русские не стали, но разумно предположить, что "Калибры" будут представлять угрозу НАТО еще долгие годы", - резюмирует автор.Семейство "Калибр" объединяет сразу несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок "Калибр-ПЛ" заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785680608.html

https://ria.ru/20220419/vooruzheniya-1784277117.html

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в мире, сша, россия, нато, концерн пво "алмаз-антей"