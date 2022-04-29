https://ria.ru/20220429/kaddafi-1786053391.html

Российский дипломат спросил у МУС об отсутствии вопросов к казни Каддафи

Российский дипломат спросил у МУС об отсутствии вопросов к казни Каддафи - РИА Новости, 29.04.2022

Российский дипломат спросил у МУС об отсутствии вопросов к казни Каддафи

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Совбеза поинтересовался у прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, почему у... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T02:03

2022-04-29T02:03

2022-04-29T03:12

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ООН, 29 апр – РИА Новости. Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Совбеза поинтересовался у прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, почему у организации не возникает вопросов относительно внесудебной расправы в 2011 году над лидером Ливии Муаммара Каддафи.Как заявил Кузьмин, прокуратура прямо заявляет, что "фаза ее работы, связанная с расследованием событий 2011 года, завершена и новых дел не планируется".По его словам, столь часто упоминаемый западными государствами принцип неотвратимости наказания перестает работать, когда дело касается их самих."Я хотел бы спросить у прокурора Карима Хана: кто ответит за развал ливийской государственности и годы страданий ее населения? Почему у МУС не вызывает вопросов внесудебная расправа с Муаммаром Каддафи? Должны ли мы рассматривать это в качестве одобрения Судом политики свержения "неугодных" правительств и убийства лидеров суверенных государств?", - заявил Кузьмин.Как указал зампостпреда, Москва убеждена, что именно комплексный анализ событий 2011 года с объективным учетом роли и ответственности всех сторон в их возникновении должен оставаться в фокусе внимания МУС. Без этого говорить о правосудии, а также о некоем "подходе, выстроенном вокруг прав жертв", было бы чистейшим лицемерием, добавил Кузьмин.По словам дипломата, "наспех сфабрикованное экс-прокурором МУС Морено-Окампо дело против Каддафи было построено на фейках столь топорных и очевидных, что начало разваливаться еще до убийства ливийского лидера".Кузьмин заявил, что "дело Каддафи" в МУС использовалось для оправдания неспровоцированной военной агрессии НАТО против Ливии."Западные страны, грубо нарушили положения резолюции СБ ООН 1973, сочтя введение бесполетной зоны за карт-бланш на ковровые бомбардировки суверенной и процветающей тогда Ливии. Результат известен: гибель гражданского населения, хаос и разруха в стране, массовые потоки беженцев. Вплоть до сегодняшнего дня Ливия продолжает страдать от последствий действий НАТО в 2011 году", - заключил он.В марте 2011 года Совбез ООН принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией. После этого международная коалиция под командованием НАТО, использовав в качестве предлога этот документ, начала в Ливии военную операцию, которая завершилась свержением существовавшего более 40 лет режима Каддафи.Муаммар Каддафи был убит 20 октября 2011 года, когда кортеж, в котором он пытался покинуть свой родной город Сирт, осажденный к тому времени со всех сторон, попал под обстрел авиации НАТО, после чего раненный Каддафи был схвачен бойцами вооруженной оппозиции. Тело бывшего ливийского лидера было выставлено на всеобщее обозрение в городе Мисурата, а позже захоронено в секретном месте в пустыне.

https://ria.ru/20220309/spetsoperatsiya-1777323170.html

https://ria.ru/20210906/sekretar-1748908373.html

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в мире, международный уголовный суд, нато, совет безопасности оон, муаммар каддафи, ливия, россия