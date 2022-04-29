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В мечети в Кабуле прогремел взрыв, десять человек погибли
В мечети в Кабуле прогремел взрыв, десять человек погибли - РИА Новости, 29.04.2022
В мечети в Кабуле прогремел взрыв, десять человек погибли
Взрыв прогремел в мечети в столице Афганистана Кабуле, 10 человек погибли, по меньшей мере 15 пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на афганское РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:59
2022-04-29T16:59
2022-04-29T18:56
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в мечети в столице Афганистана Кабуле, 10 человек погибли, по меньшей мере 15 пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на афганское МВД.По словам заместителя представителя ведомства, пострадали по меньшей мере 15 человек. Согласно агентству Ассошиэйтед Пресс, которое ссылается на представителя "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), 20 человек получили ранения из-за взрыва.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, талибан, оон
16:59 29.04.2022 (обновлено: 18:56 29.04.2022)
В мечети в Кабуле прогремел взрыв, десять человек погибли
Десять человек погибли, около 15 пострадали из-за взрыва в мечети в Кабуле