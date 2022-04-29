https://ria.ru/20220429/jazz-1785963647.html

В Москве пройдет концерт в честь 100-летия Отечественного джаза

В Москве пройдет концерт в честь 100-летия Отечественного джаза - РИА Новости, 29.04.2022

В Москве пройдет концерт в честь 100-летия Отечественного джаза

В Большом зале Московской консерватории в пятницу состоится концерт "JAZZ в смокингах" в честь 100-летия Отечественного джаза, сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T04:50

2022-04-29T04:50

2022-04-29T04:50

культура

новости культуры

музыка

джаз

московская консерватория имени п. и. чайковского

мариам мерабова

валерия ланская

виртуозы москвы

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Большом зале Московской консерватории в пятницу состоится концерт "JAZZ в смокингах" в честь 100-летия Отечественного джаза, сообщает пресс-служба учреждения. На сцену выйдут "артисты разных жанров — классические, джазовые, театральные и популярные. Потому что все они играют и поют джаз", говорится в пресс-релизе."Виртуозы Москвы" исполнят фрагмент программы, написанной специально для них композитором Георгием Гараняном. Для создания джазового драйва к ним присоединится ритм-секция Джаз-оркестра имени легендарного саксофониста. Советский и иностранный джаз сыграет ансамбль "Мелодия". В программу вечера включены раритетные пьесы, написанные в пору зарождения джаза в СССР. Также в концерте примут участие Мариам Мерабова, Аркадий Шилклопер и Борислав Струлев. Дирижер — музыкальный руководитель Оркестра Георгия Гараняна Сергей Богданов. Ведущие — Валерия Ланская и Марк Тишман. Первый в России джазовый концерт провели 1 октября 1922 года в Москве на сцене Центрального техникума театрального искусства в Малом Кисловском переулке (ныне – ГИТИС).

https://ria.ru/20220428/kontsert-1785934440.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, джаз, московская консерватория имени п. и. чайковского, мариам мерабова , валерия ланская, виртуозы москвы