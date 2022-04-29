https://ria.ru/20220429/jazz-1785963647.html
В Москве пройдет концерт в честь 100-летия Отечественного джаза
В Москве пройдет концерт в честь 100-летия Отечественного джаза - РИА Новости, 29.04.2022
В Москве пройдет концерт в честь 100-летия Отечественного джаза
В Большом зале Московской консерватории в пятницу состоится концерт "JAZZ в смокингах" в честь 100-летия Отечественного джаза, сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T04:50
2022-04-29T04:50
2022-04-29T04:50
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новости культуры
музыка
джаз
московская консерватория имени п. и. чайковского
мариам мерабова
валерия ланская
виртуозы москвы
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Большом зале Московской консерватории в пятницу состоится концерт "JAZZ в смокингах" в честь 100-летия Отечественного джаза, сообщает пресс-служба учреждения. На сцену выйдут "артисты разных жанров — классические, джазовые, театральные и популярные. Потому что все они играют и поют джаз", говорится в пресс-релизе."Виртуозы Москвы" исполнят фрагмент программы, написанной специально для них композитором Георгием Гараняном. Для создания джазового драйва к ним присоединится ритм-секция Джаз-оркестра имени легендарного саксофониста. Советский и иностранный джаз сыграет ансамбль "Мелодия". В программу вечера включены раритетные пьесы, написанные в пору зарождения джаза в СССР. Также в концерте примут участие Мариам Мерабова, Аркадий Шилклопер и Борислав Струлев. Дирижер — музыкальный руководитель Оркестра Георгия Гараняна Сергей Богданов. Ведущие — Валерия Ланская и Марк Тишман. Первый в России джазовый концерт провели 1 октября 1922 года в Москве на сцене Центрального техникума театрального искусства в Малом Кисловском переулке (ныне – ГИТИС).
https://ria.ru/20220428/kontsert-1785934440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, джаз, московская консерватория имени п. и. чайковского, мариам мерабова , валерия ланская, виртуозы москвы
В Москве пройдет концерт в честь 100-летия Отечественного джаза
В Большом зале Московской консерватории в пятницу состоится концерт "JAZZ в смокингах"
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Большом зале Московской консерватории в пятницу состоится концерт "JAZZ в смокингах" в честь 100-летия Отечественного джаза, сообщает пресс-служба учреждения.
На сцену выйдут "артисты разных жанров — классические, джазовые, театральные и популярные. Потому что все они играют и поют джаз", говорится в пресс-релизе.
"Виртуозы Москвы" исполнят фрагмент программы, написанной специально для них композитором Георгием Гараняном. Для создания джазового драйва к ним присоединится ритм-секция Джаз-оркестра имени легендарного саксофониста.
Советский и иностранный джаз сыграет ансамбль "Мелодия".
В программу вечера включены раритетные пьесы, написанные в пору зарождения джаза в СССР.
Также в концерте примут участие Мариам Мерабова, Аркадий Шилклопер и Борислав Струлев. Дирижер — музыкальный руководитель Оркестра Георгия Гараняна Сергей Богданов. Ведущие — Валерия Ланская и Марк Тишман.
Первый в России джазовый концерт провели 1 октября 1922 года в Москве на сцене Центрального техникума театрального искусства в Малом Кисловском переулке (ныне – ГИТИС).