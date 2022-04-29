https://ria.ru/20220429/it-kompanii-1786175532.html

Минцифры заявило о большом спросе на грантовое финансирование IT-компаний

Минцифры заявило о большом спросе на грантовое финансирование IT-компаний - РИА Новости, 29.04.2022

Минцифры заявило о большом спросе на грантовое финансирование IT-компаний

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин заявил, что за первый день приема заявок от IT-компаний на грантовое... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:49

2022-04-29T15:49

2022-04-29T15:49

экономика

россия

казань

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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УФА, 29 апр – РИА Новости. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин заявил, что за первый день приема заявок от IT-компаний на грантовое финансирование поступило 71 заявка и это говорит об огромном спросе.На Russia Open Source IT Summit, который проходит в Казани, Паршин рассказал, что 27 апреля на едином портале госуслуг разместили процедурную форму на грантовое финансирование IT-компаний и за первый день получили 71 заявку."Интерес к этой теме большой, мы видим, что те изменения, которые предлагали компании и в которых нас поддержало министерство цифрового развития, правительство РФ, они очень востребованы. По сравнению с прошлым годом мы за один день получили заявок на разработку перспективных российских решений в сфере информационных технологий в объёме примерно одной трети от количества заявок, которые поступили за весь предыдущий год. И это, конечно, огромный спрос", - заявил на саммите Паршин.Он отметил, что все проекты будут рассматриваться, будет их публичная защита.По словам Паршина, ведомство упростило процедуру приема заявок на грантовое финансирование IT-компаний, увеличило объем грантов и процент софинасирования. Минцифры начало принимать заявки от компаний через портал государственных услуг.В Казани 29 и 30 апреля проходит Russia Open Source IT Summit – первое из серии мероприятий в 2022 году, посвященных теме развития разработок на основе открытого кода. В саммите принимают участие ИТ-компании и специалисты, заинтересованные в развитии программного обеспечения с открытой лицензией.

https://ria.ru/20220426/otsrochka-1785527746.html

https://ria.ru/20220426/lgoty-1785507039.html

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, казань, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)