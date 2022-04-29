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Медведев анонсировал принятие закона о пребывании в России иностранцев - РИА Новости, 29.04.2022
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Медведев анонсировал принятие закона о пребывании в России иностранцев
Медведев анонсировал принятие закона о пребывании в России иностранцев - РИА Новости, 29.04.2022
Медведев анонсировал принятие закона о пребывании в России иностранцев
В ближайшее время будет принят закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в России, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:42
2022-04-29T16:48
дмитрий медведев
россия
политика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В ближайшее время будет принят закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в России, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нужно учитывать, что в скором будущем планируется принять новый закон, который будет регулировать все вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране. Здесь нужно провести будет анализ действующих международных договоров и оценить их соответствие этому законопроекту", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Медведев отметил, что эта работа уже ведется, но массив законодательства достаточно "пестрый", и требует внимательного отношения."Ну и соответственно нужно вносить коррективы. В нынешних условиях, видимо, есть смысл воздержаться от заключения новых соглашений, если они не продиктованы насущной необходимостью", - добавил он.
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дмитрий медведев, россия, политика
16:42 29.04.2022 (обновлено: 16:48 29.04.2022)
 
Медведев анонсировал принятие закона о пребывании в России иностранцев

Зампред Совбеза Медведев анонсировал принятие закона о пребывании в России иностранцев

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В ближайшее время будет принят закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в России, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нужно учитывать, что в скором будущем планируется принять новый закон, который будет регулировать все вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране. Здесь нужно провести будет анализ действующих международных договоров и оценить их соответствие этому законопроекту", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Медведев отметил, что эта работа уже ведется, но массив законодательства достаточно "пестрый", и требует внимательного отношения.
"Ну и соответственно нужно вносить коррективы. В нынешних условиях, видимо, есть смысл воздержаться от заключения новых соглашений, если они не продиктованы насущной необходимостью", - добавил он.
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