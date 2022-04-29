https://ria.ru/20220429/inostrantsy-1786195756.html

Медведев анонсировал принятие закона о пребывании в России иностранцев

Медведев анонсировал принятие закона о пребывании в России иностранцев - РИА Новости, 29.04.2022

Медведев анонсировал принятие закона о пребывании в России иностранцев

В ближайшее время будет принят закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в России, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:42

2022-04-29T16:42

2022-04-29T16:48

дмитрий медведев

россия

политика

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В ближайшее время будет принят закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в России, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нужно учитывать, что в скором будущем планируется принять новый закон, который будет регулировать все вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране. Здесь нужно провести будет анализ действующих международных договоров и оценить их соответствие этому законопроекту", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Медведев отметил, что эта работа уже ведется, но массив законодательства достаточно "пестрый", и требует внимательного отношения."Ну и соответственно нужно вносить коррективы. В нынешних условиях, видимо, есть смысл воздержаться от заключения новых соглашений, если они не продиктованы насущной необходимостью", - добавил он.

https://ria.ru/20220429/donbass-1786196132.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, россия, политика