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Депутат призвала признать иноагентами артистов, плохо говорящих о России - РИА Новости, 29.04.2022
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Депутат призвала признать иноагентами артистов, плохо говорящих о России
Депутат призвала признать иноагентами артистов, плохо говорящих о России - РИА Новости, 29.04.2022
Депутат призвала признать иноагентами артистов, плохо говорящих о России
Представители творческих профессий, отзывающиеся негативно о президенте, России и ее гражданах, имеющие двойное гражданство и постоянно проживающие за рубежом,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T03:28
2022-04-29T05:31
россия
елена ямпольская
госдума рф
общество
культура
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Представители творческих профессий, отзывающиеся негативно о президенте, России и ее гражданах, имеющие двойное гражданство и постоянно проживающие за рубежом, должны быть внесены в реестр иноагентов и лишены возможности заниматься творческой деятельностью в России, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.Ямпольская подчеркнула, что это ее личная позиция, сама инициатива еще не выдвигалась. Она не исключила, что предложение может быть воспринято как радикальное, однако речь, по ее словам, идет не о "всех, кто уехал, кто испугался" - речь идет о тех, "кто злостно, годами, отзывается негативно, с ненавистью о России, о президенте, о народе".Так, депутат привела в пример то, что некоторые авторы, публикующиеся в России и являющиеся, как она отметила, "злостными злопыхателями" по отношению к стране, продолжают зарабатывать на своем творчестве. Как считает депутат, мера по ограничению их творческой деятельности может стать неким решением, но инициатива должна обсуждаться.
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россия, елена ямпольская, госдума рф, общество, культура
03:28 29.04.2022 (обновлено: 05:31 29.04.2022)
 
Депутат призвала признать иноагентами артистов, плохо говорящих о России

Депутат Ямпольская призвала признать иноагентами артистов, плохо говорящих о России

© Фото : Пресс-служба комитета Госдумы по культуреГлава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : Пресс-служба комитета Госдумы по культуре
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Представители творческих профессий, отзывающиеся негативно о президенте, России и ее гражданах, имеющие двойное гражданство и постоянно проживающие за рубежом, должны быть внесены в реестр иноагентов и лишены возможности заниматься творческой деятельностью в России, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
"Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием - а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах - они должны быть отнесены к реестру лиц (иноагентов - ред.)… и я бы им запретила творческую деятельность на территории страны", - заявила политик.
Ямпольская подчеркнула, что это ее личная позиция, сама инициатива еще не выдвигалась. Она не исключила, что предложение может быть воспринято как радикальное, однако речь, по ее словам, идет не о "всех, кто уехал, кто испугался" - речь идет о тех, "кто злостно, годами, отзывается негативно, с ненавистью о России, о президенте, о народе".
Так, депутат привела в пример то, что некоторые авторы, публикующиеся в России и являющиеся, как она отметила, "злостными злопыхателями" по отношению к стране, продолжают зарабатывать на своем творчестве. Как считает депутат, мера по ограничению их творческой деятельности может стать неким решением, но инициатива должна обсуждаться.
Группа Би-2 - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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РоссияЕлена ЯмпольскаяГосдума РФОбществоКультура
 
 
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