Рейтинг@Mail.ru
Джакарта выступает против раскола в G20, заявил президент Индонезии - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/indoneziya-1786144141.html
Джакарта выступает против раскола в G20, заявил президент Индонезии
Джакарта выступает против раскола в G20, заявил президент Индонезии - РИА Новости, 29.04.2022
Джакарта выступает против раскола в G20, заявил президент Индонезии
Президент Индонезии Джоко Видодо, говоря о составе участников будущего саммита G20, заявил, что Джакарта хочет объединить "двадцатку" и выступает против... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:16
2022-04-29T14:16
в мире
россия
индонезия
сша
большая двадцатка
джоко видодо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585502384_0:127:2754:1676_1920x0_80_0_0_bef6a16e2495028ef8dffd70d807d18f.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо, говоря о составе участников будущего саммита G20, заявил, что Джакарта хочет объединить "двадцатку" и выступает против раскола.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Ранее несколько стран-членов "двадцатки", в том числе США, призвали исключить Россию из "группы двадцати" в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине, однако другие страны G20 с такой постановкой вопроса не согласны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на вопрос о приглашении Владимира Путина на саммит G20, заявил, что Россия будет готовиться к саммиту G20, но о модальностях участия говорить преждевременно."Индонезия хочет объединить G20, необходимо не допустить раскола", - приводит агентство Рейтер слова президента страны.Большинство решений на форумах G20 принимается путем формирования консенсуса с участием всех стран "двадцатки".
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786138967.html
россия
индонезия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585502384_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cac458994359bb5bbd3df79911068da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индонезия, сша, большая двадцатка, джоко видодо
14:16 29.04.2022
 
Джакарта выступает против раскола в G20, заявил президент Индонезии

Президент Индонезии Видодо: Джакарта хочет объединить G20, выступает против раскола

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо, говоря о составе участников будущего саммита G20, заявил, что Джакарта хочет объединить "двадцатку" и выступает против раскола.
Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Ранее несколько стран-членов "двадцатки", в том числе США, призвали исключить Россию из "группы двадцати" в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине, однако другие страны G20 с такой постановкой вопроса не согласны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на вопрос о приглашении Владимира Путина на саммит G20, заявил, что Россия будет готовиться к саммиту G20, но о модальностях участия говорить преждевременно.
"Индонезия хочет объединить G20, необходимо не допустить раскола", - приводит агентство Рейтер слова президента страны.
Большинство решений на форумах G20 принимается путем формирования консенсуса с участием всех стран "двадцатки".
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 13:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Президент Индонезии отказался поставлять Украине оружие
 
В миреРоссияИндонезияСШАБольшая двадцаткаДжоко Видодо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала