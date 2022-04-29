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Джакарта выступает против раскола в G20, заявил президент Индонезии
Джакарта выступает против раскола в G20, заявил президент Индонезии - РИА Новости, 29.04.2022
Джакарта выступает против раскола в G20, заявил президент Индонезии
Президент Индонезии Джоко Видодо, говоря о составе участников будущего саммита G20, заявил, что Джакарта хочет объединить "двадцатку" и выступает против... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:16
2022-04-29T14:16
2022-04-29T14:16
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо, говоря о составе участников будущего саммита G20, заявил, что Джакарта хочет объединить "двадцатку" и выступает против раскола.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Ранее несколько стран-членов "двадцатки", в том числе США, призвали исключить Россию из "группы двадцати" в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине, однако другие страны G20 с такой постановкой вопроса не согласны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на вопрос о приглашении Владимира Путина на саммит G20, заявил, что Россия будет готовиться к саммиту G20, но о модальностях участия говорить преждевременно."Индонезия хочет объединить G20, необходимо не допустить раскола", - приводит агентство Рейтер слова президента страны.Большинство решений на форумах G20 принимается путем формирования консенсуса с участием всех стран "двадцатки".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индонезия, сша, большая двадцатка, джоко видодо
Джакарта выступает против раскола в G20, заявил президент Индонезии
Президент Индонезии Видодо: Джакарта хочет объединить G20, выступает против раскола