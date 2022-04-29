https://ria.ru/20220429/indoneziya-1786144141.html

Джакарта выступает против раскола в G20, заявил президент Индонезии

Джакарта выступает против раскола в G20, заявил президент Индонезии - РИА Новости, 29.04.2022

Джакарта выступает против раскола в G20, заявил президент Индонезии

Президент Индонезии Джоко Видодо, говоря о составе участников будущего саммита G20, заявил, что Джакарта хочет объединить "двадцатку" и выступает против... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:16

2022-04-29T14:16

2022-04-29T14:16

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россия

индонезия

сша

большая двадцатка

джоко видодо

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо, говоря о составе участников будущего саммита G20, заявил, что Джакарта хочет объединить "двадцатку" и выступает против раскола.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Ранее несколько стран-членов "двадцатки", в том числе США, призвали исключить Россию из "группы двадцати" в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине, однако другие страны G20 с такой постановкой вопроса не согласны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на вопрос о приглашении Владимира Путина на саммит G20, заявил, что Россия будет готовиться к саммиту G20, но о модальностях участия говорить преждевременно."Индонезия хочет объединить G20, необходимо не допустить раскола", - приводит агентство Рейтер слова президента страны.Большинство решений на форумах G20 принимается путем формирования консенсуса с участием всех стран "двадцатки".

https://ria.ru/20220429/ukraina-1786138967.html

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индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, индонезия, сша, большая двадцатка, джоко видодо