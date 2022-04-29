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Титов призвал к прагматичному подходу к импортозамещению - РИА Новости, 29.04.2022
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Титов призвал к прагматичному подходу к импортозамещению
Титов призвал к прагматичному подходу к импортозамещению - РИА Новости, 29.04.2022
Титов призвал к прагматичному подходу к импортозамещению
Подход к импортозамещению в России должен быть прагматичным, заместить на 100% весь необходимый импорт все равно не удастся, заявил РИА Новости уполномоченный... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:09
2022-04-29T10:01
экономика
россия
борис титов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подход к импортозамещению в России должен быть прагматичным, заместить на 100% весь необходимый импорт все равно не удастся, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов."Чтобы вытащить страну из сложнейшей ситуации, всем нам сегодня необходимо засучить рукава, но бездумно при этом кидаться на импортозамещение нельзя ни в коем случае. Подход к импортозамещению должен быть прагматичным",- сказал он.Омбудсмен подчеркнул, что "при всей важности импортозамещение не должно стать фетишем". "Дело в том, что все то, что мы до сих пор импортировали, заместить на 100% не удастся. Скажу более: к этому и не надо стремиться",- заметил он.По его словам, в настоящее время в мире нет ни одной страны, которая полностью обеспечивала бы себя всем, что требуется современному потребителю. "Даже Северная Корея, с их крайне урезанными внутренними потребностями, не обходится без международной кооперации",- напомнил уполномоченный.Говоря о прагматичности в подходе к импортозамещению, Титов сказал, что "во-первых, нужно искать в дружественных России странах импортные аналоги взамен ушедших. "Таких стран, к слову, более 100. Россия не находится в тотальной изоляции, как в этом пытается убедить всех Запад",- напомнил Титов.Во-вторых, по его словам, "нужно срочно развертывать производства того, чего в принципе нет среди импортных аналогов (например, ряд запчастей для грузовиков)"."Эти производства можно открывать не только в стране, но даже за рубежом, допустим, в нейтральных странах, где нет проблем с поставками оборудования. Если мы не возьмемся сейчас за создание отечественных производств по выпуску конкурентной продукции, то через 3 года эти ниши займут производители из третьих стран",- заключил омбудсмен.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220414/importozameschenie-1783512176.html
https://ria.ru/20220421/importozameschenie-1784632396.html
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экономика, россия, борис титов
09:09 29.04.2022 (обновлено: 10:01 29.04.2022)
 
Титов призвал к прагматичному подходу к импортозамещению

Бизнес-омбудсмен Титов призвал к прагматичному подходу к импортозамещению

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подход к импортозамещению в России должен быть прагматичным, заместить на 100% весь необходимый импорт все равно не удастся, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Чтобы вытащить страну из сложнейшей ситуации, всем нам сегодня необходимо засучить рукава, но бездумно при этом кидаться на импортозамещение нельзя ни в коем случае. Подход к импортозамещению должен быть прагматичным",- сказал он.
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Омбудсмен подчеркнул, что "при всей важности импортозамещение не должно стать фетишем". "Дело в том, что все то, что мы до сих пор импортировали, заместить на 100% не удастся. Скажу более: к этому и не надо стремиться",- заметил он.
По его словам, в настоящее время в мире нет ни одной страны, которая полностью обеспечивала бы себя всем, что требуется современному потребителю. "Даже Северная Корея, с их крайне урезанными внутренними потребностями, не обходится без международной кооперации",- напомнил уполномоченный.
Говоря о прагматичности в подходе к импортозамещению, Титов сказал, что "во-первых, нужно искать в дружественных России странах импортные аналоги взамен ушедших. "Таких стран, к слову, более 100. Россия не находится в тотальной изоляции, как в этом пытается убедить всех Запад",- напомнил Титов.
Во-вторых, по его словам, "нужно срочно развертывать производства того, чего в принципе нет среди импортных аналогов (например, ряд запчастей для грузовиков)".
"Эти производства можно открывать не только в стране, но даже за рубежом, допустим, в нейтральных странах, где нет проблем с поставками оборудования. Если мы не возьмемся сейчас за создание отечественных производств по выпуску конкурентной продукции, то через 3 года эти ниши займут производители из третьих стран",- заключил омбудсмен.
Читайте полный текст интервью >>>
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ЭкономикаРоссияБорис Титов
 
 
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