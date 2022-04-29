https://ria.ru/20220429/importozameschenie-1786055983.html

Титов: России в вопросах импортозамещения нельзя полагаться только на Китай

Титов: России в вопросах импортозамещения нельзя полагаться только на Китай - РИА Новости, 29.04.2022

Титов: России в вопросах импортозамещения нельзя полагаться только на Китай

России в текущих условиях в вопросах импортозамещения не стоит уповать только на Китай, при всем политико-дипломатическом сотрудничестве с Пекином в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T04:19

2022-04-29T04:19

2022-04-29T04:19

экономика

китай

россия

борис титов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491252_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_b7f435f01e9564235c0e4d75dc2250fc.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. России в текущих условиях в вопросах импортозамещения не стоит уповать только на Китай, при всем политико-дипломатическом сотрудничестве с Пекином в экономических отношениях двух стран хватает проблем, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что знает ситуацию изнутри, поскольку является сопредседателем Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. "У нас при всем высочайшем политико-дипломатическом сотрудничестве с Пекином хватает своих проблем в области экономической", - заметил он.По его словам, "сейчас, например, многие компании, банки КНР откровенно боятся с нами работать". "Так как они всерьез опасаются вторичных санкций со стороны Вашингтона, который для них остается наиглавнейшим торговым партнером. Мы же в этом ряду лишь на 13 месте", - напомнил Титов."Не говоря уже о давно существующей между нами проблеме во взаиморасчетах. Мы лет 20 никак в полном объеме не можем перейти на расчеты в национальных валютах, что позволило бы обеим сторонам уйти от долларовой зависимости. Возможно, процесс поможет ускорить создание клиринговых центров, специальных банков", - заключил уполномоченный.По итогам 2021 года товарооборот Китая и США вырос на 28,7% до 755,645 миллиарда долларов, тогда как российско-китайский товарооборот за тот же период составил 146,887 миллиарда долларов.Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20220428/lekarstva-1786036855.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, россия, борис титов