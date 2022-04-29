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Титов: России в вопросах импортозамещения нельзя полагаться только на Китай - РИА Новости, 29.04.2022
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Титов: России в вопросах импортозамещения нельзя полагаться только на Китай
Титов: России в вопросах импортозамещения нельзя полагаться только на Китай - РИА Новости, 29.04.2022
Титов: России в вопросах импортозамещения нельзя полагаться только на Китай
России в текущих условиях в вопросах импортозамещения не стоит уповать только на Китай, при всем политико-дипломатическом сотрудничестве с Пекином в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T04:19
2022-04-29T04:19
экономика
китай
россия
борис титов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. России в текущих условиях в вопросах импортозамещения не стоит уповать только на Китай, при всем политико-дипломатическом сотрудничестве с Пекином в экономических отношениях двух стран хватает проблем, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что знает ситуацию изнутри, поскольку является сопредседателем Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. "У нас при всем высочайшем политико-дипломатическом сотрудничестве с Пекином хватает своих проблем в области экономической", - заметил он.По его словам, "сейчас, например, многие компании, банки КНР откровенно боятся с нами работать". "Так как они всерьез опасаются вторичных санкций со стороны Вашингтона, который для них остается наиглавнейшим торговым партнером. Мы же в этом ряду лишь на 13 месте", - напомнил Титов."Не говоря уже о давно существующей между нами проблеме во взаиморасчетах. Мы лет 20 никак в полном объеме не можем перейти на расчеты в национальных валютах, что позволило бы обеим сторонам уйти от долларовой зависимости. Возможно, процесс поможет ускорить создание клиринговых центров, специальных банков", - заключил уполномоченный.По итогам 2021 года товарооборот Китая и США вырос на 28,7% до 755,645 миллиарда долларов, тогда как российско-китайский товарооборот за тот же период составил 146,887 миллиарда долларов.Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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экономика, китай, россия, борис титов
04:19 29.04.2022
 
Титов: России в вопросах импортозамещения нельзя полагаться только на Китай

Омбудсмен Титов: России в вопросах импортозамещения нельзя полагаться только на Китай

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. России в текущих условиях в вопросах импортозамещения не стоит уповать только на Китай, при всем политико-дипломатическом сотрудничестве с Пекином в экономических отношениях двух стран хватает проблем, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"В вопросах импортозамещения надо крепко думать, понять, что нам нужно, и как, у кого это лучше всего взять. Ведь не все, что делается в США или в ЕС, можно теперь легко найти в той же Азии или на других континентах. Технологический прогресс Америки и Европы все-таки выше, чем где бы то ни было. Не стоит также во всем уповать на Китай, хотя они за последнее время сделали серьезные шаги во многих отраслях", - сказал он.
Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что знает ситуацию изнутри, поскольку является сопредседателем Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. "У нас при всем высочайшем политико-дипломатическом сотрудничестве с Пекином хватает своих проблем в области экономической", - заметил он.
По его словам, "сейчас, например, многие компании, банки КНР откровенно боятся с нами работать". "Так как они всерьез опасаются вторичных санкций со стороны Вашингтона, который для них остается наиглавнейшим торговым партнером. Мы же в этом ряду лишь на 13 месте", - напомнил Титов.
"Не говоря уже о давно существующей между нами проблеме во взаиморасчетах. Мы лет 20 никак в полном объеме не можем перейти на расчеты в национальных валютах, что позволило бы обеим сторонам уйти от долларовой зависимости. Возможно, процесс поможет ускорить создание клиринговых центров, специальных банков", - заключил уполномоченный.
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По итогам 2021 года товарооборот Китая и США вырос на 28,7% до 755,645 миллиарда долларов, тогда как российско-китайский товарооборот за тот же период составил 146,887 миллиарда долларов.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаКитайРоссияБорис Титов
 
 
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