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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 42,9 процента - РИА Новости, 29.04.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220429/immunitet-1786119580.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 42,9 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 42,9 процента - РИА Новости, 29.04.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 42,9 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 42,9%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,6 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:05
2022-04-29T13:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 42,9%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,6 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 42,9%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 615 189 раз, полностью - 86 706 195.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 43,7%.В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 35,7% по состоянию на 29 апреля.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%. По состоянию на 22 апреля - иммунитет составлял 37,1%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 470 365 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 111 854 человека.
https://ria.ru/20220428/vaktsina-1785865669.html
https://ria.ru/20220429/pandemiya-1786095608.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
13:05 29.04.2022 (обновлено: 13:14 29.04.2022)
 
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 42,9 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 42,9%, в Москве — 35,7%

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Солянка в Москве
Прохожие на улице Солянка в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Прохожие на улице Солянка в Москве
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 42,9%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,6 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
"Коллективный иммунитет 42,9%", - говорится в сообщении.
Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 615 189 раз, полностью - 86 706 195.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 43,7%.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 09:03Распространение коронавируса
"Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 35,7% по состоянию на 29 апреля.
В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%. По состоянию на 22 апреля - иммунитет составлял 37,1%.
Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 470 365 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 111 854 человека.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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