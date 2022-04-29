https://ria.ru/20220429/immunitet-1786119580.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 42,9 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 42,9 процента - РИА Новости, 29.04.2022

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 42,9 процента

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 42,9%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,6 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:05

2022-04-29T13:05

2022-04-29T13:14

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 42,9%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,6 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 42,9%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 615 189 раз, полностью - 86 706 195.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 43,7%.В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 35,7% по состоянию на 29 апреля.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%. По состоянию на 22 апреля - иммунитет составлял 37,1%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 470 365 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 111 854 человека.

https://ria.ru/20220428/vaktsina-1785865669.html

https://ria.ru/20220429/pandemiya-1786095608.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия