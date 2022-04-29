https://ria.ru/20220429/immunitet-1786119580.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 42,9 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 42,9 процента - РИА Новости, 29.04.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 42,9 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 42,9%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,6 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:05
2022-04-29T13:05
2022-04-29T13:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 42,9%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,6 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 42,9%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 615 189 раз, полностью - 86 706 195.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 43,7%.В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 35,7% по состоянию на 29 апреля.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%. По состоянию на 22 апреля - иммунитет составлял 37,1%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 470 365 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 111 854 человека.
https://ria.ru/20220428/vaktsina-1785865669.html
https://ria.ru/20220429/pandemiya-1786095608.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
13:05 29.04.2022 (обновлено: 13:14 29.04.2022)
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 42,9 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 42,9%, в Москве — 35,7%
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 42,9%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,6 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф
.
"Коллективный иммунитет 42,9%", - говорится в сообщении.
Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 615 189 раз, полностью - 86 706 195.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 43,7%.
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 35,7% по состоянию на 29 апреля.
В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%. По состоянию на 22 апреля - иммунитет составлял 37,1%.
Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 470 365 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 111 854 человека.