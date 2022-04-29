https://ria.ru/20220429/haribo-1786225662.html
Источник: Haribo не уведомлял торговые сети о прекращении поставок в Россию
Источник: Haribo не уведомлял торговые сети о прекращении поставок в Россию - РИА Новости, 29.04.2022
Источник: Haribo не уведомлял торговые сети о прекращении поставок в Россию
Крупные торговые сети не получали уведомления от немецкого производителя мармеладных мишек Haribo о приостановке поставок в Россию, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:20
2022-04-29T18:20
2022-04-29T18:20
экономика
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Крупные торговые сети не получали уведомления от немецкого производителя мармеладных мишек Haribo о приостановке поставок в Россию, сообщил РИА Новости источник в отрасли."У нас нет такого уведомления", - ответил собеседник на соответствующий вопрос.Ранее в пятницу в СМИ появилась информация, что компания Haribo приостановила поставки своей продукции в Россию из-за роста цен на сырье и увеличения тарифов на перевозку грузов. Сама компания пока не ответила на запрос РИА Новости.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия
Источник: Haribo не уведомлял торговые сети о прекращении поставок в Россию
Торговые сети не получали уведомления от Haribo о прекращении поставок в Россию
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Крупные торговые сети не получали уведомления от немецкого производителя мармеладных мишек Haribo о приостановке поставок в Россию, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
"У нас нет такого уведомления", - ответил собеседник на соответствующий вопрос.
Ранее в пятницу в СМИ появилась информация, что компания Haribo приостановила поставки своей продукции в Россию из-за роста цен на сырье и увеличения тарифов на перевозку грузов. Сама компания пока не ответила на запрос РИА Новости.