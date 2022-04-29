https://ria.ru/20220429/haribo-1786225662.html

Источник: Haribo не уведомлял торговые сети о прекращении поставок в Россию

Источник: Haribo не уведомлял торговые сети о прекращении поставок в Россию - РИА Новости, 29.04.2022

Источник: Haribo не уведомлял торговые сети о прекращении поставок в Россию

Крупные торговые сети не получали уведомления от немецкого производителя мармеладных мишек Haribo о приостановке поставок в Россию, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:20

2022-04-29T18:20

2022-04-29T18:20

экономика

россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Крупные торговые сети не получали уведомления от немецкого производителя мармеладных мишек Haribo о приостановке поставок в Россию, сообщил РИА Новости источник в отрасли."У нас нет такого уведомления", - ответил собеседник на соответствующий вопрос.Ранее в пятницу в СМИ появилась информация, что компания Haribo приостановила поставки своей продукции в Россию из-за роста цен на сырье и увеличения тарифов на перевозку грузов. Сама компания пока не ответила на запрос РИА Новости.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия