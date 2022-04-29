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Посол России в США отверг заявление Псаки об отсутствии гумшагов на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/gumshagi-1786057664.html
Посол России в США отверг заявление Псаки об отсутствии гумшагов на Украине
Посол России в США отверг заявление Псаки об отсутствии гумшагов на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
Посол России в США отверг заявление Псаки об отсутствии гумшагов на Украине
Посол РФ в США Анатолий Антонов ответил пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки, не увидевшей гуманитарных шагов России на Украине, предложением ознакомиться с... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T05:32
2022-04-29T05:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
сша
анатолий антонов
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов ответил пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки, не увидевшей гуманитарных шагов России на Украине, предложением ознакомиться с материалами министерства обороны РФ, которые рассказывают о таких мерах.Накануне Псаки заявила, что американские власти не видят с российской стороны формирования гуманитарных конвоев, создания гуманитарных коридоров или оказания гуманитарной помощи украинцам."Рекомендуем американским коллегам ознакомиться с регулярно обновляемыми материалами Минобороны РФ о гуманитарной обстановке в республике", - сказал посол.Он процитировал сводки, согласно которым с начала спецоперации из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуировано более миллиона человек, на Украину доставлено около 16 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, сша, анатолий антонов, дженнифер псаки
05:32 29.04.2022
 
Посол России в США отверг заявление Псаки об отсутствии гумшагов на Украине

Посол России в США Антонов отверг заявление Псаки об отсутствии гумшагов на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов ответил пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки, не увидевшей гуманитарных шагов России на Украине, предложением ознакомиться с материалами министерства обороны РФ, которые рассказывают о таких мерах.
Накануне Псаки заявила, что американские власти не видят с российской стороны формирования гуманитарных конвоев, создания гуманитарных коридоров или оказания гуманитарной помощи украинцам.
"Рекомендуем американским коллегам ознакомиться с регулярно обновляемыми материалами Минобороны РФ о гуманитарной обстановке в республике", - сказал посол.
Он процитировал сводки, согласно которым с начала спецоперации из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуировано более миллиона человек, на Украину доставлено около 16 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 23:58
Посол США назвал "ядерным шантажом" слова Лаврова об угрозе атомной войны
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРСШААнатолий АнтоновДженнифер Псаки
 
 
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