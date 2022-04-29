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Грузия заполнила первую часть опросника по вступлению в Евросоюз
Грузия заполнила первую часть опросника по вступлению в Евросоюз - РИА Новости, 29.04.2022
Грузия заполнила первую часть опросника по вступлению в Евросоюз
Правительство Грузии заполнило первую часть опросника, который необходим для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС, 2 мая его передадут... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:15
2022-04-29T13:15
2022-04-29T13:15
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ТБИЛИСИ, 29 апр - РИА Новости. Правительство Грузии заполнило первую часть опросника, который необходим для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС, 2 мая его передадут Еврокомиссии, заявил в пятницу на брифинге глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили."Первая часть опросника была подготовлена при очень активном участии всех государственных органов, была проделана большая работа. И правительство Грузии в понедельник передаст эту часть Еврокомиссии", - заявил министр. По его словам, вторая часть опросника является более технической и конкретной, в этом документе около 2300 вопросов, работа над его заполнением продолжается.Изначально грузинские власти планировали подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС 3 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, евросоюз, мид грузии
Грузия заполнила первую часть опросника по вступлению в Евросоюз
Глава МИД Грузии Дарчиашвили: первая часть опросника по вступлению в Евросоюз готова