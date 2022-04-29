https://ria.ru/20220429/gruziya-1786122308.html

Грузия заполнила первую часть опросника по вступлению в Евросоюз

Грузия заполнила первую часть опросника по вступлению в Евросоюз - РИА Новости, 29.04.2022

Грузия заполнила первую часть опросника по вступлению в Евросоюз

Правительство Грузии заполнило первую часть опросника, который необходим для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС, 2 мая его передадут... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:15

2022-04-29T13:15

2022-04-29T13:15

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ТБИЛИСИ, 29 апр - РИА Новости. Правительство Грузии заполнило первую часть опросника, который необходим для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС, 2 мая его передадут Еврокомиссии, заявил в пятницу на брифинге глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили."Первая часть опросника была подготовлена при очень активном участии всех государственных органов, была проделана большая работа. И правительство Грузии в понедельник передаст эту часть Еврокомиссии", - заявил министр. По его словам, вторая часть опросника является более технической и конкретной, в этом документе около 2300 вопросов, работа над его заполнением продолжается.Изначально грузинские власти планировали подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС 3 марта.

https://ria.ru/20220422/moldaviya-1784863358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, евросоюз, мид грузии