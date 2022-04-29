https://ria.ru/20220429/golos-1786116155.html

Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу

Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу - РИА Новости, 29.04.2022

Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу

Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу в 21.45, сообщает Первый канал. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:25

2022-04-29T13:25

2022-04-29T13:25

шоубиз

шоу "голос"

егор крид

полина гагарина

баста (василий вакуленко)

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА. 29 апр - РИА Новости. Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу в 21.45, сообщает Первый канал.Из команды Полины Гагариной в финал вышли Малика Тайгибова, Сагын Омирбайулы и Анастасия Чумакова. От рэпера Басты в шоу выступят Ксения Канн, Елисей Касич и София Олареско. Егора Крида представит работы своих подопечных - Шамиля Ибадова, Аделии Загребиной и Федора Сорокина.Ведущим финала станет Дмитрий Нагиев.Сообщается, что доход Первого канала и других партнеров, собранный в ходе зрительского голосования, будет перечислен на благотворительность.

https://ria.ru/20220428/krid-1785929910.html

https://ria.ru/20220401/lazarev-1780876001.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

шоу "голос", егор крид, полина гагарина, баста (василий вакуленко), знаменитости, шоу-бизнес