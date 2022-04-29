https://ria.ru/20220429/golos-1786116155.html
Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу
Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу - РИА Новости, 29.04.2022
Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу
Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу в 21.45, сообщает Первый канал. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:25
2022-04-29T13:25
2022-04-29T13:25
шоубиз
шоу "голос"
егор крид
полина гагарина
баста (василий вакуленко)
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА. 29 апр - РИА Новости. Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу в 21.45, сообщает Первый канал.Из команды Полины Гагариной в финал вышли Малика Тайгибова, Сагын Омирбайулы и Анастасия Чумакова. От рэпера Басты в шоу выступят Ксения Канн, Елисей Касич и София Олареско. Егора Крида представит работы своих подопечных - Шамиля Ибадова, Аделии Загребиной и Федора Сорокина.Ведущим финала станет Дмитрий Нагиев.Сообщается, что доход Первого канала и других партнеров, собранный в ходе зрительского голосования, будет перечислен на благотворительность.
https://ria.ru/20220428/krid-1785929910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу "голос", егор крид, полина гагарина, баста (василий вакуленко), знаменитости, шоу-бизнес
Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу
Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу на Первом канале
МОСКВА. 29 апр - РИА Новости. Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу в 21.45, сообщает Первый канал.
Из команды Полины Гагариной в финал вышли Малика Тайгибова, Сагын Омирбайулы и Анастасия Чумакова. От рэпера Басты в шоу выступят Ксения Канн, Елисей Касич и София Олареско. Егора Крида представит работы своих подопечных - Шамиля Ибадова, Аделии Загребиной и Федора Сорокина.
Ведущим финала станет Дмитрий Нагиев.
Сообщается, что доход Первого канала и других партнеров, собранный в ходе зрительского голосования, будет перечислен на благотворительность.