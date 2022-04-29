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Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу - РИА Новости, 29.04.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220429/golos-1786116155.html
Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу
Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу - РИА Новости, 29.04.2022
Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу
Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу в 21.45, сообщает Первый канал. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:25
2022-04-29T13:25
шоубиз
шоу "голос"
егор крид
полина гагарина
баста (василий вакуленко)
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА. 29 апр - РИА Новости. Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу в 21.45, сообщает Первый канал.Из команды Полины Гагариной в финал вышли Малика Тайгибова, Сагын Омирбайулы и Анастасия Чумакова. От рэпера Басты в шоу выступят Ксения Канн, Елисей Касич и София Олареско. Егора Крида представит работы своих подопечных - Шамиля Ибадова, Аделии Загребиной и Федора Сорокина.Ведущим финала станет Дмитрий Нагиев.Сообщается, что доход Первого канала и других партнеров, собранный в ходе зрительского голосования, будет перечислен на благотворительность.
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шоу "голос", егор крид, полина гагарина, баста (василий вакуленко), знаменитости, шоу-бизнес
13:25 29.04.2022
 
Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу

Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу на Первом канале

© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на YoutubeФинал шестого сезона шоу "Голос.Дети"
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на Youtube
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МОСКВА. 29 апр - РИА Новости. Финал шоу "Голос.Дети" состоится в пятницу в 21.45, сообщает Первый канал.
Из команды Полины Гагариной в финал вышли Малика Тайгибова, Сагын Омирбайулы и Анастасия Чумакова. От рэпера Басты в шоу выступят Ксения Канн, Елисей Касич и София Олареско. Егора Крида представит работы своих подопечных - Шамиля Ибадова, Аделии Загребиной и Федора Сорокина.
Певец Егор Крид - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 15:31Шоубиз
"Львиная грива": поклонники оценили отросшую прическу Егора Крида
Ведущим финала станет Дмитрий Нагиев.
Сообщается, что доход Первого канала и других партнеров, собранный в ходе зрительского голосования, будет перечислен на благотворительность.
Сергей Лазарев
1 апреля, 08:00Шоубиз
Сергей Лазарев: "Сейчас не время для премьеры большого шоу"
 
ШоубизШоу "Голос"Егор КридПолина ГагаринаБаста (Василий Вакуленко)ЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
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