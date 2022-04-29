https://ria.ru/20220429/geroy-1786125259.html
Путин присвоил звание Героя Труда разработчику ядерного оружия Бармакову
Путин присвоил звание Героя Труда разработчику ядерного оружия Бармакову - РИА Новости, 29.04.2022
Путин присвоил звание Героя Труда разработчику ядерного оружия Бармакову
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда выдающемуся деятелю ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом", разработчику ядерных... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:24
2022-04-29T13:24
2022-04-29T14:03
владимир путин
безопасность
ядерное оружие
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда выдающемуся деятелю ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом", разработчику ядерных боеприпасов, первому заместителю научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва) Юрию Бармакову.Текст указа опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. Звание Героя Труда Бармакову присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом.Юрий Николаевич Бармаков родился 7 января 1932 года. С 1955 года работает во ВНИИА, в 1987-2008 годах занимал пост директора института. С 2008 года — научный руководитель, с 2011 года — первый заместитель научного руководителя ВНИИА.Бармаков за время своей работы выполнил большое число оригинальных разработок, основал научную школу в области создания ядерных боеприпасов и средств их контроля. В 1968 году ученый был удостоен Государственной премии СССР (за разработку и внедрение первой автоматизированной системы контроля ядерных боеприпасов), а в 1983 году - Ленинской премии за разработку ядерного боеприпаса для стратегической крылатой ракеты воздушного базирования.ВНИИА имени Духова - одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома". "Росатом" совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания. Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками.Создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, стало одним из успехов нынешнего поколения российских атомщиков, отмечал ранее Путин.
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РИА Новости
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владимир путин, безопасность, ядерное оружие
13:24 29.04.2022 (обновлено: 14:03 29.04.2022)
Путин присвоил звание Героя Труда разработчику ядерного оружия Бармакову
Путин присвоил звание Героя Труда деятелю ядерного оружейного комплекса Юрию Бармакову
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин присвоил
звание Героя Труда выдающемуся деятелю ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом", разработчику ядерных боеприпасов, первому заместителю научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва) Юрию Бармакову.
Текст указа опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. Звание Героя Труда Бармакову присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
Юрий Николаевич Бармаков родился 7 января 1932 года. С 1955 года работает во ВНИИА, в 1987-2008 годах занимал пост директора института. С 2008 года — научный руководитель, с 2011 года — первый заместитель научного руководителя ВНИИА.
Бармаков за время своей работы выполнил большое число оригинальных разработок, основал научную школу в области создания ядерных боеприпасов и средств их контроля. В 1968 году ученый был удостоен Государственной премии СССР (за разработку и внедрение первой автоматизированной системы контроля ядерных боеприпасов), а в 1983 году - Ленинской премии за разработку ядерного боеприпаса для стратегической крылатой ракеты воздушного базирования.
ВНИИА имени Духова - одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома". "Росатом" совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания. Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками.
Создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, стало одним из успехов нынешнего поколения российских атомщиков, отмечал ранее Путин.