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Немцы сочли посла Украины "больным" из-за упреков в зависимости от России - РИА Новости, 29.04.2022
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Немцы сочли посла Украины "больным" из-за упреков в зависимости от России
Немцы сочли посла Украины "больным" из-за упреков в зависимости от России - РИА Новости, 29.04.2022
Немцы сочли посла Украины "больным" из-за упреков в зависимости от России
Немецкие пользователи твиттера пришли в ярость из-за очередных нападок украинского посла Андрея Мельника в адрес Берлина. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:56
2022-04-29T15:36
в мире
андрей мельник
франк-вальтер штайнмайер
украина
германия
россия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера пришли в ярость из-за очередных нападок украинского посла Андрея Мельника в адрес Берлина.Дипломат сделал репост статьи журнала Cicero, на обложке которого саркастически изображается один из символов Германии — черный орел. Он связан трубопроводом, что подразумевает энергетическую зависимость Германии от России. Мельник добавил подпись: "Германия. В паутине".Многих пользователей разозлил воинственный тон украинского посла, а некоторые начали сомневаться в его адекватности."Мы в паутине Украины! Одна из самых коррумпированных стран втягивает всех в третью мировую войну. Мое глубочайшее презрение", — написал jenny block."Проблема в конфликте между Украиной и Россией. Независимо от этого у Германии нет никаких проблем с энергоснабжением и экономическим сотрудничеством с Москвой. Потрудитесь лучше над установлением мира, господин Мельник!" — посоветовал Johann Schneider."Германия поддерживает Украину большими деньгами и оружием, принимает многих беженцев и выражает солидарность в связи с этими событиями. А вы постоянно набрасываетесь на Германию! Когда вы уже скажете спасибо? Уехали бы вы наконец", — добавил cyriax."Лучше быть в паутине, чем в регрессивном националистическом угаре!" — считает Steffen."Вы действительно больны, господин Мельник... Извините. Да, конфликт — это плохо. Но то, что вы устраиваете, ничем не лучше", — подчеркнула marzena milge."Вам больше заняться нечем? Получаете миллиардную помощь и при этом проводите военную пропаганду?! "Спасибо за поддержку" было бы вполне достаточно", — возмутился Andi Heitzer."Очень интересно, как откровенный фашист вроде Мельника яростно бросается на другие государства. Он сам родом из страны с самым высоким уровнем коррупции в Европе, где публично поддерживают нацистов", — заключили читатели.Украинский посол Андрей Мельник известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.Кроме того, Мельник обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что у него "целая паутина" контактов с Россией. Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, обвиняя его в некомпетентности.
https://ria.ru/20220429/oruzhie-1786056126.html
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в мире, андрей мельник, франк-вальтер штайнмайер, украина, германия, россия
11:56 29.04.2022 (обновлено: 15:36 29.04.2022)
 
Немцы сочли посла Украины "больным" из-за упреков в зависимости от России

Немцы возмутились упреками украинского посла Мельника в зависимости Германии от России

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : МЗС України
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера пришли в ярость из-за очередных нападок украинского посла Андрея Мельника в адрес Берлина.
Дипломат сделал репост статьи журнала Cicero, на обложке которого саркастически изображается один из символов Германии — черный орел. Он связан трубопроводом, что подразумевает энергетическую зависимость Германии от России. Мельник добавил подпись: "Германия. В паутине".
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Многих пользователей разозлил воинственный тон украинского посла, а некоторые начали сомневаться в его адекватности.
"Мы в паутине Украины! Одна из самых коррумпированных стран втягивает всех в третью мировую войну. Мое глубочайшее презрение", — написал jenny block.
"Проблема в конфликте между Украиной и Россией. Независимо от этого у Германии нет никаких проблем с энергоснабжением и экономическим сотрудничеством с Москвой. Потрудитесь лучше над установлением мира, господин Мельник!" — посоветовал Johann Schneider.
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"Германия поддерживает Украину большими деньгами и оружием, принимает многих беженцев и выражает солидарность в связи с этими событиями. А вы постоянно набрасываетесь на Германию! Когда вы уже скажете спасибо? Уехали бы вы наконец", — добавил cyriax.
"Лучше быть в паутине, чем в регрессивном националистическом угаре!" — считает Steffen.
"Вы действительно больны, господин Мельник... Извините. Да, конфликт — это плохо. Но то, что вы устраиваете, ничем не лучше", — подчеркнула marzena milge.
"Вам больше заняться нечем? Получаете миллиардную помощь и при этом проводите военную пропаганду?! "Спасибо за поддержку" было бы вполне достаточно", — возмутился Andi Heitzer.
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"Очень интересно, как откровенный фашист вроде Мельника яростно бросается на другие государства. Он сам родом из страны с самым высоким уровнем коррупции в Европе, где публично поддерживают нацистов", — заключили читатели.
Украинский посол Андрей Мельник известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.
Кроме того, Мельник обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что у него "целая паутина" контактов с Россией. Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, обвиняя его в некомпетентности.
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В миреАндрей МельникФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраинаГерманияРоссия
 
 
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