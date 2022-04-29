11:56 29.04.2022 (обновлено: 15:36 29.04.2022)
Немцы сочли посла Украины "больным" из-за упреков в зависимости от России
Немцы возмутились упреками украинского посла Мельника в зависимости Германии от России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера пришли в ярость из-за очередных нападок украинского посла Андрея Мельника в адрес Берлина.
Дипломат сделал репост статьи журнала Cicero, на обложке которого саркастически изображается один из символов Германии — черный орел. Он связан трубопроводом, что подразумевает энергетическую зависимость Германии от России. Мельник добавил подпись: "Германия. В паутине".
Многих пользователей разозлил воинственный тон украинского посла, а некоторые начали сомневаться в его адекватности.
"Мы в паутине Украины! Одна из самых коррумпированных стран втягивает всех в третью мировую войну. Мое глубочайшее презрение", — написал jenny block.
"Проблема в конфликте между Украиной и Россией. Независимо от этого у Германии нет никаких проблем с энергоснабжением и экономическим сотрудничеством с Москвой. Потрудитесь лучше над установлением мира, господин Мельник!" — посоветовал Johann Schneider.
"Германия поддерживает Украину большими деньгами и оружием, принимает многих беженцев и выражает солидарность в связи с этими событиями. А вы постоянно набрасываетесь на Германию! Когда вы уже скажете спасибо? Уехали бы вы наконец", — добавил cyriax.
"Лучше быть в паутине, чем в регрессивном националистическом угаре!" — считает Steffen.
"Вы действительно больны, господин Мельник... Извините. Да, конфликт — это плохо. Но то, что вы устраиваете, ничем не лучше", — подчеркнула marzena milge.
"Вам больше заняться нечем? Получаете миллиардную помощь и при этом проводите военную пропаганду?! "Спасибо за поддержку" было бы вполне достаточно", — возмутился Andi Heitzer.
"Очень интересно, как откровенный фашист вроде Мельника яростно бросается на другие государства. Он сам родом из страны с самым высоким уровнем коррупции в Европе, где публично поддерживают нацистов", — заключили читатели.
Украинский посол Андрей Мельник известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.
Кроме того, Мельник обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что у него "целая паутина" контактов с Россией. Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, обвиняя его в некомпетентности.
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