https://ria.ru/20220429/germaniya-1786066827.html

Германия должна запустить "Северный поток — 2", заявили в АдГ

Германия должна запустить "Северный поток — 2", заявили в АдГ - РИА Новости, 29.04.2022

Германия должна запустить "Северный поток — 2", заявили в АдГ

Германия должна запустить "Северный поток — 2", если ФРГ пойдет на это в обмен на то, чтобы Россия вновь принимала бы евро за газ - такая сделка могла бы стать... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T08:48

2022-04-29T08:48

2022-04-29T08:59

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анналена бербок

россия

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мид германии

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Германия должна запустить "Северный поток — 2", если ФРГ пойдет на это в обмен на то, чтобы Россия вновь принимала бы евро за газ - такая сделка могла бы стать хорошей идеей, считает член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла."Наша партия считает, что Федеративная Республика Германия должна в любом случае придерживаться введения "Северного потока — 2". Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей", - сказал РИА новости лидер партии."Но боюсь, что сейчас речь идет вовсе не о таких подробностях. Существует опасность того, что клин в европейский континент будет вбит еще глубже, а евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом. Мы должны четко дать понять, что не допустим такого раскола континента", - добавил собеседник агентства.Немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток-2". Глава МИДа Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".Ранее СМИ сообщали о банкротстве Nord Stream 2 AG. Компания не подтвердила это.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков были отключены от системы SWIFT.

https://ria.ru/20220330/potok-1780915725.html

https://ria.ru/20220316/potok-1778427984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, экономика, анналена бербок, россия, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, мид германии, nord stream 2 ag, газпромбанк, северный поток — 2