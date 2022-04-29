08:48 29.04.2022 (обновлено: 08:59 29.04.2022)
Германия должна запустить "Северный поток — 2", заявили в АдГ
В "Альтернативе для Германии" считают необходимым запустить "Северный поток — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Сварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море . Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Германия должна запустить "Северный поток — 2", если ФРГ пойдет на это в обмен на то, чтобы Россия вновь принимала бы евро за газ - такая сделка могла бы стать хорошей идеей, считает член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.
"Наша партия считает, что Федеративная Республика Германия должна в любом случае придерживаться введения "Северного потока — 2". Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей", - сказал РИА новости лидер партии.
"Но боюсь, что сейчас речь идет вовсе не о таких подробностях. Существует опасность того, что клин в европейский континент будет вбит еще глубже, а евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом. Мы должны четко дать понять, что не допустим такого раскола континента", - добавил собеседник агентства.
Немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток-2". Глава МИДа Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".
Ранее СМИ сообщали о банкротстве Nord Stream 2 AG. Компания не подтвердила это.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
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