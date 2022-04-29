https://ria.ru/20220429/germaniya-1786062505.html

Лидер АдГ назвал заморозку российской валюты деструктивной мерой

Лидер АдГ назвал заморозку российской валюты деструктивной мерой - РИА Новости, 29.04.2022

Лидер АдГ назвал заморозку российской валюты деструктивной мерой

Возобновление экономических связей позволило бы Германии договориться с Россией о способах оплаты за газ, заявил РИА Новости член комитета германского... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T08:04

2022-04-29T08:04

2022-04-29T09:14

в мире

экономика

владимир путин

россия

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украина

московская биржа

газпромбанк

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Возобновление экономических связей позволило бы Германии договориться с Россией о способах оплаты за газ, заявил РИА Новости член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла."Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе. Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях. Я думаю, что приоритетом должно быть возобновление экономических связей для облегчения мирных переговоров. Тогда уж точно будет легче договориться об условиях оплаты", - сказал Крупалла.Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом"."Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков были отключены от системы SWIFT.

https://ria.ru/20220428/inflyatsiya-1785956809.html

https://ria.ru/20220427/krizis-1785698761.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, экономика, владимир путин, россия, европа, украина, московская биржа, газпромбанк, газпром, санкции в отношении россии