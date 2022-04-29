https://ria.ru/20220429/gepatit-1786246330.html

В России нет случаев гепатита неизвестной этиологии

В России нет случаев гепатита неизвестной этиологии - РИА Новости, 29.04.2022

В России нет случаев гепатита неизвестной этиологии

Случаев гепатита неизвестной этиологии в России не выявлено, принимаются меры, чтобы не допустить завоз инфекции в страну, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T19:45

2022-04-29T19:45

2022-04-29T19:45

в мире

испания

великобритания

ирландия

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Случаев гепатита неизвестной этиологии в России не выявлено, принимаются меры, чтобы не допустить завоз инфекции в страну, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В Российской Федерации по состоянию на 29 апреля 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах", - говорится в сообщении.С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, это минимизирует риски его завоза, уточнили в пресс-службе.На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрированы у детей в 12 странах мира.Как сообщалось в середине апреля, ВОЗ анализирует информацию о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в Испании, Великобритании и Ирландии. Уточнялось, что в ходе лабораторных исследований не были обнаружены вирусы гепатита типа A, B, C, E и D, однако в нескольких случаях обнаружен SARS-CoV-2 или аденовирус.

https://ria.ru/20220427/gepatit-1785772045.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, великобритания, ирландия, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)