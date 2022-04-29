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В России нет случаев гепатита неизвестной этиологии - РИА Новости, 29.04.2022
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В России нет случаев гепатита неизвестной этиологии
В России нет случаев гепатита неизвестной этиологии - РИА Новости, 29.04.2022
В России нет случаев гепатита неизвестной этиологии
Случаев гепатита неизвестной этиологии в России не выявлено, принимаются меры, чтобы не допустить завоз инфекции в страну, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T19:45
2022-04-29T19:45
в мире
испания
великобритания
ирландия
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Случаев гепатита неизвестной этиологии в России не выявлено, принимаются меры, чтобы не допустить завоз инфекции в страну, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В Российской Федерации по состоянию на 29 апреля 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах", - говорится в сообщении.С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, это минимизирует риски его завоза, уточнили в пресс-службе.На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрированы у детей в 12 странах мира.Как сообщалось в середине апреля, ВОЗ анализирует информацию о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в Испании, Великобритании и Ирландии. Уточнялось, что в ходе лабораторных исследований не были обнаружены вирусы гепатита типа A, B, C, E и D, однако в нескольких случаях обнаружен SARS-CoV-2 или аденовирус.
https://ria.ru/20220427/gepatit-1785772045.html
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в мире, испания, великобритания, ирландия, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
19:45 29.04.2022
 
В России нет случаев гепатита неизвестной этиологии

Роспотребнадзор: случаев гепатита неизвестной этиологии в России не выявлено

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория иммуноферментных исследований
Лаборатория иммуноферментных исследований - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лаборатория иммуноферментных исследований. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Случаев гепатита неизвестной этиологии в России не выявлено, принимаются меры, чтобы не допустить завоз инфекции в страну, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации по состоянию на 29 апреля 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах", - говорится в сообщении.
С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, это минимизирует риски его завоза, уточнили в пресс-службе.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрированы у детей в 12 странах мира.
Как сообщалось в середине апреля, ВОЗ анализирует информацию о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в Испании, Великобритании и Ирландии. Уточнялось, что в ходе лабораторных исследований не были обнаружены вирусы гепатита типа A, B, C, E и D, однако в нескольких случаях обнаружен SARS-CoV-2 или аденовирус.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 16:04
Гепатит неизвестного происхождения зафиксировали в 12 странах ЕС
 
В миреИспанияВеликобританияИрландияВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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