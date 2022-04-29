https://ria.ru/20220429/gaz-1786260892.html

В Европе начался раскол из-за разногласий по российскому газу

В Европе начался раскол из-за разногласий по российскому газу - РИА Новости, 29.04.2022

В Европе начался раскол из-за разногласий по российскому газу

В Европе наметился раскол после требования России платить за газ в рублях, пишут обозреватели Bloomberg. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T21:09

2022-04-29T21:09

2022-04-29T21:59

экономика

владимир путин

европа

россия

газпром

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Европе наметился раскол после требования России платить за газ в рублях, пишут обозреватели Bloomberg.Они отмечают, что Польша и Болгария уже лишились поставок топлива за невыполнение новых условий. Австрия уверена, что сможет обеспечить себя сырьем. Венгрия заявила об отсутствии у нее другого выбора, кроме как согласиться на требования Москвы. Германия, похоже, стремится к компромиссу в этом вопросе, говорится в публикации.Брюссель издал расплывчато сформулированные инструкции, предписывающие компаниям платить в евро и запрашивать у России подтверждения того, что на этом этапе сделка будет считаться завершенной. В Москве, в свою очередь, настаивают на рублевых операциях. Однако европейские чиновники заявляют, что открытие счета в российской валюте будет считаться нарушением санкций.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей.На этом фоне Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт сырья в Болгарию и Польшу.Санкции уже обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на газ, нефть, уголь и продукты питания.

https://ria.ru/20220429/evropa-1786209270.html

https://ria.ru/20220429/gaz-1786236650.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, владимир путин, европа, россия, газпром