21:09 29.04.2022 (обновлено: 21:59 29.04.2022)
В Европе начался раскол из-за разногласий по российскому газу
Bloomberg: в Европе начался раскол из-за разногласий по оплате за российский газ в рублях
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Европе наметился раскол после требования России платить за газ в рублях, пишут обозреватели Bloomberg.
Они отмечают, что Польша и Болгария уже лишились поставок топлива за невыполнение новых условий. Австрия уверена, что сможет обеспечить себя сырьем. Венгрия заявила об отсутствии у нее другого выбора, кроме как согласиться на требования Москвы. Германия, похоже, стремится к компромиссу в этом вопросе, говорится в публикации.
Брюссель издал расплывчато сформулированные инструкции, предписывающие компаниям платить в евро и запрашивать у России подтверждения того, что на этом этапе сделка будет считаться завершенной. В Москве, в свою очередь, настаивают на рублевых операциях. Однако европейские чиновники заявляют, что открытие счета в российской валюте будет считаться нарушением санкций.
"По мере того, как приближаются сроки платежей, правительства и компании борются с дилеммой: платить за газ в рублях <…> или установить для своих граждан режим нормированного потребления энергии. На карту поставлено доверие к Европейскому союзу", — подвели итог авторы.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей.
На этом фоне Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт сырья в Болгарию и Польшу.