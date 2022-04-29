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В Европе начался раскол из-за разногласий по российскому газу - РИА Новости, 29.04.2022
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В Европе начался раскол из-за разногласий по российскому газу
В Европе начался раскол из-за разногласий по российскому газу - РИА Новости, 29.04.2022
В Европе начался раскол из-за разногласий по российскому газу
В Европе наметился раскол после требования России платить за газ в рублях, пишут обозреватели Bloomberg. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:09
2022-04-29T21:59
экономика
владимир путин
европа
россия
газпром
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Европе наметился раскол после требования России платить за газ в рублях, пишут обозреватели Bloomberg.Они отмечают, что Польша и Болгария уже лишились поставок топлива за невыполнение новых условий. Австрия уверена, что сможет обеспечить себя сырьем. Венгрия заявила об отсутствии у нее другого выбора, кроме как согласиться на требования Москвы. Германия, похоже, стремится к компромиссу в этом вопросе, говорится в публикации.Брюссель издал расплывчато сформулированные инструкции, предписывающие компаниям платить в евро и запрашивать у России подтверждения того, что на этом этапе сделка будет считаться завершенной. В Москве, в свою очередь, настаивают на рублевых операциях. Однако европейские чиновники заявляют, что открытие счета в российской валюте будет считаться нарушением санкций.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей.На этом фоне Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт сырья в Болгарию и Польшу.Санкции уже обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на газ, нефть, уголь и продукты питания.
https://ria.ru/20220429/evropa-1786209270.html
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экономика, владимир путин, европа, россия, газпром
21:09 29.04.2022 (обновлено: 21:59 29.04.2022)
 
В Европе начался раскол из-за разногласий по российскому газу

Bloomberg: в Европе начался раскол из-за разногласий по оплате за российский газ в рублях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Европе наметился раскол после требования России платить за газ в рублях, пишут обозреватели Bloomberg.
Они отмечают, что Польша и Болгария уже лишились поставок топлива за невыполнение новых условий. Австрия уверена, что сможет обеспечить себя сырьем. Венгрия заявила об отсутствии у нее другого выбора, кроме как согласиться на требования Москвы. Германия, похоже, стремится к компромиссу в этом вопросе, говорится в публикации.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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В Болгарии призвали Европу "стиснуть зубы" без российского газа
Брюссель издал расплывчато сформулированные инструкции, предписывающие компаниям платить в евро и запрашивать у России подтверждения того, что на этом этапе сделка будет считаться завершенной. В Москве, в свою очередь, настаивают на рублевых операциях. Однако европейские чиновники заявляют, что открытие счета в российской валюте будет считаться нарушением санкций.

"По мере того, как приближаются сроки платежей, правительства и компании борются с дилеммой: платить за газ в рублях <…> или установить для своих граждан режим нормированного потребления энергии. На карту поставлено доверие к Европейскому союзу", — подвели итог авторы.

После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей.
На этом фоне Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт сырья в Болгарию и Польшу.
Санкции уже обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на газ, нефть, уголь и продукты питания.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 18:57
В Британии призвали Европу ввести высокие тарифы на импорт российского газа
 
ЭкономикаВладимир ПутинЕвропаРоссияГазпром
 
 
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