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В Uniper заявили, что продолжат оплачивать российский газ в евро - РИА Новости, 29.04.2022
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В Uniper заявили, что продолжат оплачивать российский газ в евро
В Uniper заявили, что продолжат оплачивать российский газ в евро - РИА Новости, 29.04.2022
В Uniper заявили, что продолжат оплачивать российский газ в евро
Немецкий концерн Uniper продолжит оплачивать российский газ в евро, конкретные механизмы обсуждаются с контрактными партнерами и в контакте с кабмином ФРГ,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:00
2022-04-29T21:01
экономика
германия
швейцария
uniper
газпромбанк
евросоюз
россия
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БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Немецкий концерн Uniper продолжит оплачивать российский газ в евро, конкретные механизмы обсуждаются с контрактными партнерами и в контакте с кабмином ФРГ, компания считает возможным найти совместимую с санкциями и указом об оплате газа в рублях схему платежей, заявили РИА Новости в пресс-службе Uniper."Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро. Uniper ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты и кроме того находится в тесных консультациях с немецким правительством", - заявили в пресс-службе.Ранее финансовый директор немецкой Uniper Тиина Туомела (Tiina Tuomela) заявила, что в компании считают, что новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, однако необходимо продолжить диалог с правительством Германии по данному вопросу, чтобы позиции были полностью согласованы. Британские и немецкие СМИ при этом сообщали, что компания может открыть рублевый счет в отделении Газпромбанка в Швейцарии или же переводить евро напрямую в российский офис банка. В министерстве экономики ФРГ заявляли, что концерн Uniper придерживается правил ЕС по оплате газа в евро и долларах.
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экономика, германия, швейцария, uniper, газпромбанк, евросоюз, россия
21:00 29.04.2022 (обновлено: 21:01 29.04.2022)
 
В Uniper заявили, что продолжат оплачивать российский газ в евро

В Uniper заявили, что продолжат оплачивать газ в евро, конкретные механизмы обсуждаются

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Немецкий концерн Uniper продолжит оплачивать российский газ в евро, конкретные механизмы обсуждаются с контрактными партнерами и в контакте с кабмином ФРГ, компания считает возможным найти совместимую с санкциями и указом об оплате газа в рублях схему платежей, заявили РИА Новости в пресс-службе Uniper.
"Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро. Uniper ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты и кроме того находится в тесных консультациях с немецким правительством", - заявили в пресс-службе.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 13:13
Правила оплаты газа в евро и долларах действуют, заявило Минэкономики ФРГ
Ранее финансовый директор немецкой Uniper Тиина Туомела (Tiina Tuomela) заявила, что в компании считают, что новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, однако необходимо продолжить диалог с правительством Германии по данному вопросу, чтобы позиции были полностью согласованы. Британские и немецкие СМИ при этом сообщали, что компания может открыть рублевый счет в отделении Газпромбанка в Швейцарии или же переводить евро напрямую в российский офис банка. В министерстве экономики ФРГ заявляли, что концерн Uniper придерживается правил ЕС по оплате газа в евро и долларах.
 
ЭкономикаГерманияШвейцарияUniperГазпромбанкЕвросоюзРоссия
 
 
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