https://ria.ru/20220429/gaz-1786259873.html

В Uniper заявили, что продолжат оплачивать российский газ в евро

В Uniper заявили, что продолжат оплачивать российский газ в евро - РИА Новости, 29.04.2022

В Uniper заявили, что продолжат оплачивать российский газ в евро

Немецкий концерн Uniper продолжит оплачивать российский газ в евро, конкретные механизмы обсуждаются с контрактными партнерами и в контакте с кабмином ФРГ,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T21:00

2022-04-29T21:00

2022-04-29T21:01

экономика

германия

швейцария

uniper

газпромбанк

евросоюз

россия

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БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Немецкий концерн Uniper продолжит оплачивать российский газ в евро, конкретные механизмы обсуждаются с контрактными партнерами и в контакте с кабмином ФРГ, компания считает возможным найти совместимую с санкциями и указом об оплате газа в рублях схему платежей, заявили РИА Новости в пресс-службе Uniper."Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро. Uniper ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты и кроме того находится в тесных консультациях с немецким правительством", - заявили в пресс-службе.Ранее финансовый директор немецкой Uniper Тиина Туомела (Tiina Tuomela) заявила, что в компании считают, что новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, однако необходимо продолжить диалог с правительством Германии по данному вопросу, чтобы позиции были полностью согласованы. Британские и немецкие СМИ при этом сообщали, что компания может открыть рублевый счет в отделении Газпромбанка в Швейцарии или же переводить евро напрямую в российский офис банка. В министерстве экономики ФРГ заявляли, что концерн Uniper придерживается правил ЕС по оплате газа в евро и долларах.

https://ria.ru/20220429/gaz-1786121624.html

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швейцария

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, германия, швейцария, uniper, газпромбанк, евросоюз, россия