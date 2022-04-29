https://ria.ru/20220429/gaz-1786204734.html

В Японии предупредили о конце света без российского газа

В Японии предупредили о конце света без российского газа - РИА Новости, 29.04.2022

В Японии предупредили о конце света без российского газа

Если российский газ исчезнет с рынка, мир ждет конец света, заявил главный экономист банка "Мидзухо" Сюнсукэ Кобаяси в интервью Nihon Keizai. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:12

2022-04-29T17:12

2022-04-29T17:12

экономика

в мире

япония

китай

европа

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Если российский газ исчезнет с рынка, мир ждет конец света, заявил главный экономист банка "Мидзухо" Сюнсукэ Кобаяси в интервью Nihon Keizai.Эксперт объяснил, что если Евросоюз введет эмбарго на российские энергоносители, то газопроводы будут простаивать, и придется строить новые мощности для экспорта. Это займет много времени и потребует крупные инвестиции."Придется строить новые трубопроводы. Чтобы сжижать и продавать его, необходимы установки для сжижения и средства транспортировки", — сказал он.При этом Кобаяси отметил, что с нефтью и углем таких сложностей не возникнет: сырье, от которого откажутся ЕС и Япония, приобретет Китай. Поставщики же последнего быстро переориентируются на рынок западных стран.Однако в случае с российским газом эмбарго оставит сырье внутри страны."То есть весь этот газ исчезнет с рынка. Другими словами, не будет преувеличением сказать, что в тот момент, когда Европа решит это сделать, наступит конец света", — предупредил Кобаяси.Нехватка газа приведет к конкуренции на рынке и увеличению спроса на уголь, нефть и СПГ. Банкир признался, что не знает, насколько подорожают энергоносители."Потому что для людей это вопрос жизни и смерти. В результате отключения электроэнергии из строя выйдет больничное оборудование. Зимой люди могут замерзнуть до смерти", — добавил он.Экономист подчеркнул, что нельзя будет сократить потребление газа на две трети, если он просто подорожает в полтора раза.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220428/khaos-1786039352.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, в мире, япония, китай, европа, евросоюз, россия, санкции в отношении россии