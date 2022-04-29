https://ria.ru/20220429/gaz-1786194074.html

МИД Венгрии заявил, что некоторые компании согласны на оплату газа в рублях

МИД Венгрии заявил, что некоторые компании согласны на оплату газа в рублях - РИА Новости, 29.04.2022

МИД Венгрии заявил, что некоторые компании согласны на оплату газа в рублях

Некоторые европейские компании, импортирующие российский газ, согласились на предложенную Москвой схему оплаты, однако не говорят об этом и лгут в СМИ о позиции РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:36

2022-04-29T16:36

2022-04-29T18:15

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Некоторые европейские компании, импортирующие российский газ, согласились на предложенную Москвой схему оплаты, однако не говорят об этом и лгут в СМИ о позиции Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции, трансляция которой велась на его страницах в соцсетях."Я бы попросил вас не распространять ложную информацию, что якобы существует общая позиция Евросоюза, от которой мы, венгры, уклоняемся. Это ложь, это не так, только другие недостаточно честны, а международные либеральные СМИ смотрят сквозь пальцы на их хитрый подход. Мы не хотим быть хитрыми, мы открыто говорим об этом вопросе. Для нас естественно, что за природный газ мы платим так, чтобы он поступал", — сказал он.По словам министра, часть европейских импортеров газа уже поступает в соответствии с теми правилами оплаты, которые установил поставщик, то есть Россия. Этот порядок предусматривает, что импортер (не страна, а компания, подчеркнул Сийярто) должен открыть в Газпромбанке два счета: в евро или долларах и в рублях. "И мы это будем делать, как и другие, хотел бы подчеркнуть, как и другие, то есть это неправда, что другие от этого отказались, они просто не говорят об этом так честно по разным причинам, и международные либеральные СМИ в этом их, конечно, поддерживают", — сказал министр.Он еще раз вернулся к схеме оплаты, предложенной Россией."Получается так, что венгерская компания переводит плату за природный газ в евро, хотел бы подчеркнуть, в евро переводит плату за природный газ в Газпромбанк, дает поручение Газпромбанку, чтобы конвертировал ее в рубли, она зачисляется на рублевый счет, и оттуда уже оплату получает "Газпром экспорт". Это предприятие, с которым мы заключали договор о поставках, и так поступают и другие, не хочу выдавать тайну", — добавил Сийярто.По его словам, природный газ можно покупать только физически. "Я еще не видел, чтобы политическими позициями или политическими заявлениями можно было отапливать квартиру", — заключил глава МИД.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей.На этом фоне Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" уже приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу.При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт готов платить в рублях, а Сийярто отмечал, что прекращение поставок в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию.

https://ria.ru/20220429/gaz-1786182519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, венгрия, россия