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ЦБ просчитывает стрессовый сценарий отказа ЕС от российского газа - РИА Новости, 29.04.2022
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ЦБ просчитывает стрессовый сценарий отказа ЕС от российского газа
ЦБ просчитывает стрессовый сценарий отказа ЕС от российского газа - РИА Новости, 29.04.2022
ЦБ просчитывает стрессовый сценарий отказа ЕС от российского газа
Банк России просчитывает стрессовый сценарий отказа Европы от российского газа, последствия в случае его реализации будут и для экономики, и для... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:07
2022-04-29T16:22
экономика
россия
европа
евросоюз
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России просчитывает стрессовый сценарий отказа Европы от российского газа, последствия в случае его реализации будут и для экономики, и для денежно-кредитной политики (ДКП), заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Будут и для экономики, и для ДКП. Нужно будет просчитывать, когда это наступит. Сейчас все сценарии от всех всевозможных санкций очень сложно просчитывать, потому что множество дискуссий и предложений, но мы стрессовый сценарий в целом, конечно, просчитываем. И рисковый сценарий будет просчитан", - сказала она в ответ на вопрос, какие последствия для денежно-кредитной политики последуют в случае остановки экспорта газа в Европу.Она добавила, что ЦБ будет их представлять как обычно - в основных направлениях денежно-кредитной политики в августе.
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экономика, россия, европа, евросоюз, эльвира набиуллина
16:07 29.04.2022 (обновлено: 16:22 29.04.2022)
 
ЦБ просчитывает стрессовый сценарий отказа ЕС от российского газа

Набиуллина: ЦБ просчитывает стрессовый сценарий отказа ЕС от российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России просчитывает стрессовый сценарий отказа Европы от российского газа, последствия в случае его реализации будут и для экономики, и для денежно-кредитной политики (ДКП), заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Будут и для экономики, и для ДКП. Нужно будет просчитывать, когда это наступит. Сейчас все сценарии от всех всевозможных санкций очень сложно просчитывать, потому что множество дискуссий и предложений, но мы стрессовый сценарий в целом, конечно, просчитываем. И рисковый сценарий будет просчитан", - сказала она в ответ на вопрос, какие последствия для денежно-кредитной политики последуют в случае остановки экспорта газа в Европу.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 15:59
ЦБ не видит нужды менять порядок конвертации валюты для оплаты газа
Она добавила, что ЦБ будет их представлять как обычно - в основных направлениях денежно-кредитной политики в августе.
 
ЭкономикаРоссияЕвропаЕвросоюзЭльвира Набиуллина
 
 
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