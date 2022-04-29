https://ria.ru/20220429/gaz-1786182519.html
ЦБ просчитывает стрессовый сценарий отказа ЕС от российского газа
ЦБ просчитывает стрессовый сценарий отказа ЕС от российского газа - РИА Новости, 29.04.2022
ЦБ просчитывает стрессовый сценарий отказа ЕС от российского газа
Банк России просчитывает стрессовый сценарий отказа Европы от российского газа, последствия в случае его реализации будут и для экономики, и для... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:07
2022-04-29T16:07
2022-04-29T16:22
экономика
россия
европа
евросоюз
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России просчитывает стрессовый сценарий отказа Европы от российского газа, последствия в случае его реализации будут и для экономики, и для денежно-кредитной политики (ДКП), заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Будут и для экономики, и для ДКП. Нужно будет просчитывать, когда это наступит. Сейчас все сценарии от всех всевозможных санкций очень сложно просчитывать, потому что множество дискуссий и предложений, но мы стрессовый сценарий в целом, конечно, просчитываем. И рисковый сценарий будет просчитан", - сказала она в ответ на вопрос, какие последствия для денежно-кредитной политики последуют в случае остановки экспорта газа в Европу.Она добавила, что ЦБ будет их представлять как обычно - в основных направлениях денежно-кредитной политики в августе.
https://ria.ru/20220429/gaz-1786178372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, европа, евросоюз, эльвира набиуллина
16:07 29.04.2022 (обновлено: 16:22 29.04.2022)
ЦБ просчитывает стрессовый сценарий отказа ЕС от российского газа
Набиуллина: ЦБ просчитывает стрессовый сценарий отказа ЕС от российского газа