https://ria.ru/20220429/gaz-1786178372.html

ЦБ не видит нужды менять порядок конвертации валюты для оплаты газа

ЦБ не видит нужды менять порядок конвертации валюты для оплаты газа - РИА Новости, 29.04.2022

ЦБ не видит нужды менять порядок конвертации валюты для оплаты газа

Банк России не видит необходимости менять установленный с апреля порядок конвертации валюты в рубли в рамках оплаты поставок газа "недружественным" странам,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:59

2022-04-29T15:59

2022-04-29T15:59

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

газпромбанк

эльвира набиуллина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не видит необходимости менять установленный с апреля порядок конвертации валюты в рубли в рамках оплаты поставок газа "недружественным" странам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Действующий порядок четко определяет срок, в течение которого средства от продажи валюты зачисляются на рублевые счета покупателей природного газа, этот срок определен как 2 рабочих дня со дня получения уполномоченным банком иностранной валюты от покупателей. Эти правила доступны покупателям газа, они создают четкое понимание того, что сам механизм оплаты прозрачен, сбалансирован. И в текущей ситуации мы не видим необходимости внесения изменений в установленный порядок", - сказал она.Набиуллина напомнила, что порядок продажи иностранной валюты, поступающей на специальные счета в счет оплаты за газ, как и в целом взаимоотношения покупателей газа и уполномоченного банка (Газпромбанка) определены указом президента, решением совета директоров и принятыми в соответствии с ними правилами Газпромбанка.Однако, заметила Набиуллина, до ЦБ РФ доходит информация об озабоченности отдельных покупателей российского газа рисками возникновения сложностей с конвертацией валюты, поступающей на специальные счета в Газпромбанке, и, как следствие, потенциальной невозможности оплаты за газ в рублях."Мы хотим в этой связи заверить, что если установленный порядок взаимодействия покупателей газа и уполномоченного банка соблюдается покупателем и не возникает каких-либо проблем для уполномоченного банка с точки зрения продажи валюты на бирже из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств, то не может возникнуть каких-либо препятствий оплате и получению природного газа", - заключила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/chekhiya-1786178052.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), газпромбанк, эльвира набиуллина