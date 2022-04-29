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ЦБ не видит нужды менять порядок конвертации валюты для оплаты газа - РИА Новости, 29.04.2022
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ЦБ не видит нужды менять порядок конвертации валюты для оплаты газа
ЦБ не видит нужды менять порядок конвертации валюты для оплаты газа - РИА Новости, 29.04.2022
ЦБ не видит нужды менять порядок конвертации валюты для оплаты газа
Банк России не видит необходимости менять установленный с апреля порядок конвертации валюты в рубли в рамках оплаты поставок газа "недружественным" странам,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:59
2022-04-29T15:59
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
газпромбанк
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не видит необходимости менять установленный с апреля порядок конвертации валюты в рубли в рамках оплаты поставок газа "недружественным" странам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Действующий порядок четко определяет срок, в течение которого средства от продажи валюты зачисляются на рублевые счета покупателей природного газа, этот срок определен как 2 рабочих дня со дня получения уполномоченным банком иностранной валюты от покупателей. Эти правила доступны покупателям газа, они создают четкое понимание того, что сам механизм оплаты прозрачен, сбалансирован. И в текущей ситуации мы не видим необходимости внесения изменений в установленный порядок", - сказал она.Набиуллина напомнила, что порядок продажи иностранной валюты, поступающей на специальные счета в счет оплаты за газ, как и в целом взаимоотношения покупателей газа и уполномоченного банка (Газпромбанка) определены указом президента, решением совета директоров и принятыми в соответствии с ними правилами Газпромбанка.Однако, заметила Набиуллина, до ЦБ РФ доходит информация об озабоченности отдельных покупателей российского газа рисками возникновения сложностей с конвертацией валюты, поступающей на специальные счета в Газпромбанке, и, как следствие, потенциальной невозможности оплаты за газ в рублях."Мы хотим в этой связи заверить, что если установленный порядок взаимодействия покупателей газа и уполномоченного банка соблюдается покупателем и не возникает каких-либо проблем для уполномоченного банка с точки зрения продажи валюты на бирже из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств, то не может возникнуть каких-либо препятствий оплате и получению природного газа", - заключила она.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), газпромбанк, эльвира набиуллина
15:59 29.04.2022
 
ЦБ не видит нужды менять порядок конвертации валюты для оплаты газа

ЦБ не видит нужды менять порядок конвертации валюты в рубли для оплаты газа

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не видит необходимости менять установленный с апреля порядок конвертации валюты в рубли в рамках оплаты поставок газа "недружественным" странам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Действующий порядок четко определяет срок, в течение которого средства от продажи валюты зачисляются на рублевые счета покупателей природного газа, этот срок определен как 2 рабочих дня со дня получения уполномоченным банком иностранной валюты от покупателей. Эти правила доступны покупателям газа, они создают четкое понимание того, что сам механизм оплаты прозрачен, сбалансирован. И в текущей ситуации мы не видим необходимости внесения изменений в установленный порядок", - сказал она.
Набиуллина напомнила, что порядок продажи иностранной валюты, поступающей на специальные счета в счет оплаты за газ, как и в целом взаимоотношения покупателей газа и уполномоченного банка (Газпромбанка) определены указом президента, решением совета директоров и принятыми в соответствии с ними правилами Газпромбанка.
Однако, заметила Набиуллина, до ЦБ РФ доходит информация об озабоченности отдельных покупателей российского газа рисками возникновения сложностей с конвертацией валюты, поступающей на специальные счета в Газпромбанке, и, как следствие, потенциальной невозможности оплаты за газ в рублях.
"Мы хотим в этой связи заверить, что если установленный порядок взаимодействия покупателей газа и уполномоченного банка соблюдается покупателем и не возникает каких-либо проблем для уполномоченного банка с точки зрения продажи валюты на бирже из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств, то не может возникнуть каких-либо препятствий оплате и получению природного газа", - заключила она.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ГазпромбанкЭльвира Набиуллина
 
 
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