https://ria.ru/20220429/gaz-1786153288.html

В Молдавии заявили, что на май запланированы поставки газа из России

В Молдавии заявили, что на май запланированы поставки газа из России - РИА Новости, 29.04.2022

В Молдавии заявили, что на май запланированы поставки газа из России

"Газпром" подтвердил что запланировал на май для Молдавии объемы газа, предусмотренные контрактом, сообщил в пятницу глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:48

2022-04-29T14:48

2022-04-29T14:56

россия

молдовагаз

молдавия

экономика

украина

газпром

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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. "Газпром" подтвердил что запланировал на май для Молдавии объемы газа, предусмотренные контрактом, сообщил в пятницу глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке, но не получило ответа."ПАО "Газпром" официально подтвердил объемы природного газа, законтрактованного для поставок в Республику Молдова в мае 2022 года", - написал Чебан в Telegram-канале."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220428/moldaviya-1785961579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, молдовагаз, молдавия, экономика, украина, газпром