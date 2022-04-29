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В Молдавии заявили, что на май запланированы поставки газа из России - РИА Новости, 29.04.2022
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В Молдавии заявили, что на май запланированы поставки газа из России
В Молдавии заявили, что на май запланированы поставки газа из России - РИА Новости, 29.04.2022
В Молдавии заявили, что на май запланированы поставки газа из России
"Газпром" подтвердил что запланировал на май для Молдавии объемы газа, предусмотренные контрактом, сообщил в пятницу глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:48
2022-04-29T14:56
россия
молдовагаз
молдавия
экономика
украина
газпром
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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. "Газпром" подтвердил что запланировал на май для Молдавии объемы газа, предусмотренные контрактом, сообщил в пятницу глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке, но не получило ответа."ПАО "Газпром" официально подтвердил объемы природного газа, законтрактованного для поставок в Республику Молдова в мае 2022 года", - написал Чебан в Telegram-канале."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
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россия, молдовагаз, молдавия, экономика, украина, газпром
14:48 29.04.2022 (обновлено: 14:56 29.04.2022)
 
В Молдавии заявили, что на май запланированы поставки газа из России

Глава "Молдовагаза": для республики на май запланированы поставки газа из России

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. "Газпром" подтвердил что запланировал на май для Молдавии объемы газа, предусмотренные контрактом, сообщил в пятницу глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке, но не получило ответа.
"ПАО "Газпром" официально подтвердил объемы природного газа, законтрактованного для поставок в Республику Молдова в мае 2022 года", - написал Чебан в Telegram-канале.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 15:24
В Бухаресте пообещали помочь Молдавии, если Россия перекроет газ
 
РоссияМолдовагазМолдавияЭкономикаУкраинаГазпром
 
 
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