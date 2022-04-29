https://ria.ru/20220429/gaz-1786121624.html
Правила оплаты газа в евро и долларах действуют, заявило Минэкономики ФРГ
Правила оплаты газа в евро и долларах действуют, заявило Минэкономики ФРГ - РИА Новости, 29.04.2022
Правила оплаты газа в евро и долларах действуют, заявило Минэкономики ФРГ
Правила об оплате российского газа в евро и долларах действуют, концерн Uniper придерживается этого, заявил на брифинге в Берлине представитель Минэкономики... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:13
2022-04-29T13:13
2022-04-29T13:13
экономика
германия
uniper
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БЕРЛИН, 29 апр – РИА Новости. Правила об оплате российского газа в евро и долларах действуют, концерн Uniper придерживается этого, заявил на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ."Нам совершенно ясно, что правила об оплате в евро и долларах действуют, как это изложила Еврокомиссия… И нам неизвестно о том, что Uniper не придерживался бы этого", - заявил представитель министерства, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.Ранее финансовый директор немецкой Uniper Тиина Туомела (Tiina Tuomela) заявила, что в компании считают, что новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, однако необходимо продолжить диалог с правительством Германии по данному вопросу, чтобы позиции были полностью согласованы.
https://ria.ru/20220429/gaz-1786114004.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, uniper
Правила оплаты газа в евро и долларах действуют, заявило Минэкономики ФРГ
Минэкономики ФРГ заявило, что Uniper придерживается правил оплаты газа в евро и долларах