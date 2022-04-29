https://ria.ru/20220429/gaz-1786121624.html

Правила оплаты газа в евро и долларах действуют, заявило Минэкономики ФРГ

Правила оплаты газа в евро и долларах действуют, заявило Минэкономики ФРГ - РИА Новости, 29.04.2022

Правила оплаты газа в евро и долларах действуют, заявило Минэкономики ФРГ

Правила об оплате российского газа в евро и долларах действуют, концерн Uniper придерживается этого, заявил на брифинге в Берлине представитель Минэкономики... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:13

2022-04-29T13:13

2022-04-29T13:13

экономика

германия

uniper

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БЕРЛИН, 29 апр – РИА Новости. Правила об оплате российского газа в евро и долларах действуют, концерн Uniper придерживается этого, заявил на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ."Нам совершенно ясно, что правила об оплате в евро и долларах действуют, как это изложила Еврокомиссия… И нам неизвестно о том, что Uniper не придерживался бы этого", - заявил представитель министерства, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.Ранее финансовый директор немецкой Uniper Тиина Туомела (Tiina Tuomela) заявила, что в компании считают, что новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, однако необходимо продолжить диалог с правительством Германии по данному вопросу, чтобы позиции были полностью согласованы.

https://ria.ru/20220429/gaz-1786114004.html

германия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, германия, uniper