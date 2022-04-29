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Датская Ørsted отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 29.04.2022
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Датская Ørsted отказалась платить за российский газ в рублях
Датская Ørsted отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 29.04.2022
Датская Ørsted отказалась платить за российский газ в рублях
Датская энергетическая компания Ørsted не будет оплачивать российский газ в рублях, сообщил ее гендиректор Мадс Ниппер. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:39
2022-04-29T12:39
экономика
владимир путин
россия
украина
газпром
евросоюз
газпром экспорт
дания
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ЦЮРИХ, 29 апр - РИА Новости. Датская энергетическая компания Ørsted не будет оплачивать российский газ в рублях, сообщил ее гендиректор Мадс Ниппер."Ørsted отвергает требование "Газпром экспорта" об оплате поставок газа в рублях. Газ не является основным бизнесом для Ørsted, и мы не заключаем новых долгосрочных контрактов и не продлеваем наши текущие контракты", - приводятся слова Ниппера в заявлении компании.Он добавил, что Ørsted приветствует стремление Евросоюза избавиться от зависимости от российских нефти и газа и ускорить "зеленую" трансформацию энергетического сектора ЕС.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом"."Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков были отключены от системы SWIFT.
https://ria.ru/20220428/gaz-1785824453.html
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экономика, владимир путин, россия, украина, газпром, евросоюз, газпром экспорт, дания
12:39 29.04.2022
 
Датская Ørsted отказалась платить за российский газ в рублях

Датская энергетическая компания Ørsted отказалась платить за российский газ в рублях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 29 апр - РИА Новости. Датская энергетическая компания Ørsted не будет оплачивать российский газ в рублях, сообщил ее гендиректор Мадс Ниппер.
"Ørsted отвергает требование "Газпром экспорта" об оплате поставок газа в рублях. Газ не является основным бизнесом для Ørsted, и мы не заключаем новых долгосрочных контрактов и не продлеваем наши текущие контракты", - приводятся слова Ниппера в заявлении компании.
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Он добавил, что Ørsted приветствует стремление Евросоюза избавиться от зависимости от российских нефти и газа и ускорить "зеленую" трансформацию энергетического сектора ЕС.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
"Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Финансовые санкции затронули резервы Центробанка РФ. Кроме того, семь российских банков были отключены от системы SWIFT.
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