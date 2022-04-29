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Европа в ближайшее время не откажется от российского газа, считает Силуанов - РИА Новости, 29.04.2022
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Европа в ближайшее время не откажется от российского газа, считает Силуанов
Европа в ближайшее время не откажется от российского газа, считает Силуанов - РИА Новости, 29.04.2022
Европа в ближайшее время не откажется от российского газа, считает Силуанов
Европейцы не смогут быстро отказаться от российского газа, заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:25
2022-04-29T19:00
антон силуанов
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Европейцы не смогут быстро отказаться от российского газа, заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов."Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены. Тем не менее, когда мы планируем бюджет на будущие периоды, естественно, мы учитываем снижение потребления европейскими партнерами, с одной стороны, а с другой стороны - мы также рассчитываем на увеличение объемов поставок по другим направлениям", - отметил министр.
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антон силуанов, экономика, цены на нефть
Материал дополняется
12:25 29.04.2022 (обновлено: 19:00 29.04.2022)
 
Европа в ближайшее время не откажется от российского газа, считает Силуанов

Глава Минфина Силуанов: Европа в ближайшее время не сможет отказаться от российского газа

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Европейцы не смогут быстро отказаться от российского газа, заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.
"Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены. Тем не менее, когда мы планируем бюджет на будущие периоды, естественно, мы учитываем снижение потребления европейскими партнерами, с одной стороны, а с другой стороны - мы также рассчитываем на увеличение объемов поставок по другим направлениям", - отметил министр.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 09:45
Европа перераспределяет российский газ
 
Антон СилуановЭкономикаЦены на нефть
 
 
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