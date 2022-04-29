https://ria.ru/20220429/gaz-1786111679.html
Европа в ближайшее время не откажется от российского газа, считает Силуанов
Европа в ближайшее время не откажется от российского газа, считает Силуанов - РИА Новости, 29.04.2022
Европа в ближайшее время не откажется от российского газа, считает Силуанов
Европейцы не смогут быстро отказаться от российского газа, заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:25
2022-04-29T12:25
2022-04-29T19:00
антон силуанов
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Европейцы не смогут быстро отказаться от российского газа, заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов."Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены. Тем не менее, когда мы планируем бюджет на будущие периоды, естественно, мы учитываем снижение потребления европейскими партнерами, с одной стороны, а с другой стороны - мы также рассчитываем на увеличение объемов поставок по другим направлениям", - отметил министр.
https://ria.ru/20220429/gaz-1786075282.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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антон силуанов, экономика, цены на нефть
Материал дополняется
12:25 29.04.2022 (обновлено: 19:00 29.04.2022)
Европа в ближайшее время не откажется от российского газа, считает Силуанов
Глава Минфина Силуанов: Европа в ближайшее время не сможет отказаться от российского газа
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Европейцы не смогут быстро отказаться от российского газа, заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.
"Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены. Тем не менее, когда мы планируем бюджет на будущие периоды, естественно, мы учитываем снижение потребления европейскими партнерами, с одной стороны, а с другой стороны - мы также рассчитываем на увеличение объемов поставок по другим направлениям", - отметил министр.