https://ria.ru/20220429/gaz-1786111679.html

Европа в ближайшее время не откажется от российского газа, считает Силуанов

Европа в ближайшее время не откажется от российского газа, считает Силуанов - РИА Новости, 29.04.2022

Европа в ближайшее время не откажется от российского газа, считает Силуанов

Европейцы не смогут быстро отказаться от российского газа, заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:25

2022-04-29T12:25

2022-04-29T19:00

антон силуанов

экономика

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569395225_0:98:3085:1833_1920x0_80_0_0_5f146b555ae8dc6ae948af74fa42a54f.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Европейцы не смогут быстро отказаться от российского газа, заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов."Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены. Тем не менее, когда мы планируем бюджет на будущие периоды, естественно, мы учитываем снижение потребления европейскими партнерами, с одной стороны, а с другой стороны - мы также рассчитываем на увеличение объемов поставок по другим направлениям", - отметил министр.

https://ria.ru/20220429/gaz-1786075282.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

антон силуанов, экономика, цены на нефть