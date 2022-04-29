https://ria.ru/20220429/gaz-1786099849.html

Оплата OMV за российский газ запланирована на май

Оплата OMV за российский газ запланирована на май - РИА Новости, 29.04.2022

Оплата OMV за российский газ запланирована на май

Следующая оплата за российский газ у австрийской OMV будет в мае, она платит на месячной основе, заявил глава компании Альфред Штерн. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:36

2022-04-29T11:36

2022-04-29T11:50

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следующая оплата за российский газ у австрийской OMV будет в мае, она платит на месячной основе, заявил глава компании Альфред Штерн."Мы оплачиваем счета (за российский газ - ред.) на ежемесячной основе. Следующая оплата произойдет в мае", - сказал он в ходе телефонной конференции.Штерн отметил, что OMV анализирует вопрос оплаты российского газа в рублях согласно новой схеме и разрабатывает решение, которое не будет противоречить санкционному режиму.

https://ria.ru/20220429/uniper-1786064618.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, австрия, omv, россия