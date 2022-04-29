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Оплата OMV за российский газ запланирована на май - РИА Новости, 29.04.2022
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Оплата OMV за российский газ запланирована на май
Оплата OMV за российский газ запланирована на май - РИА Новости, 29.04.2022
Оплата OMV за российский газ запланирована на май
Следующая оплата за российский газ у австрийской OMV будет в мае, она платит на месячной основе, заявил глава компании Альфред Штерн. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:36
2022-04-29T11:50
в мире
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omv
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следующая оплата за российский газ у австрийской OMV будет в мае, она платит на месячной основе, заявил глава компании Альфред Штерн."Мы оплачиваем счета (за российский газ - ред.) на ежемесячной основе. Следующая оплата произойдет в мае", - сказал он в ходе телефонной конференции.Штерн отметил, что OMV анализирует вопрос оплаты российского газа в рублях согласно новой схеме и разрабатывает решение, которое не будет противоречить санкционному режиму.
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в мире, австрия, omv, россия
11:36 29.04.2022 (обновлено: 11:50 29.04.2022)
 
Оплата OMV за российский газ запланирована на май

Оплата австрийской OMV за российский газ запланирована на май

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следующая оплата за российский газ у австрийской OMV будет в мае, она платит на месячной основе, заявил глава компании Альфред Штерн.
"Мы оплачиваем счета (за российский газ - ред.) на ежемесячной основе. Следующая оплата произойдет в мае", - сказал он в ходе телефонной конференции.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 08:24
Германии придется платить за российский газ в рублях, заявил лидер АдГ
Штерн отметил, что OMV анализирует вопрос оплаты российского газа в рублях согласно новой схеме и разрабатывает решение, которое не будет противоречить санкционному режиму.
 
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