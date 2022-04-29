https://ria.ru/20220429/gaz-1786099849.html
Оплата OMV за российский газ запланирована на май
Оплата OMV за российский газ запланирована на май - РИА Новости, 29.04.2022
Оплата OMV за российский газ запланирована на май
Следующая оплата за российский газ у австрийской OMV будет в мае, она платит на месячной основе, заявил глава компании Альфред Штерн. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:36
2022-04-29T11:36
2022-04-29T11:50
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следующая оплата за российский газ у австрийской OMV будет в мае, она платит на месячной основе, заявил глава компании Альфред Штерн."Мы оплачиваем счета (за российский газ - ред.) на ежемесячной основе. Следующая оплата произойдет в мае", - сказал он в ходе телефонной конференции.Штерн отметил, что OMV анализирует вопрос оплаты российского газа в рублях согласно новой схеме и разрабатывает решение, которое не будет противоречить санкционному режиму.
https://ria.ru/20220429/uniper-1786064618.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, австрия, omv, россия
11:36 29.04.2022 (обновлено: 11:50 29.04.2022)
Оплата OMV за российский газ запланирована на май
Оплата австрийской OMV за российский газ запланирована на май