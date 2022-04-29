Главной темой совета министров ЕС по энергетике станет оплата газа
Главной темой совета министров ЕС по энергетике станет оплата российского газа в рублях
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Главной темой заседания совета министров Европейского союза по энергетике в понедельник станет оплата российского газа в рублях, сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в эфире Польского телевидения.
"Второго мая в срочном порядке будет созван совет министров (ЕС) по энергетическим вопросам", - напомнила Москва. Ранее об этом сообщал официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому. По его словам, конвертация евро в рубли при оплате российского газа является техническим вопросом, он должен быть прояснен на этой внеочередной встрече министров энергетики.
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По ее словам, главным вопросом на заседании будет обсуждение ситуации с оплатой поставок российского газа в рублях. "Этот вопрос будет одним из главных пунктов обсуждения", - сказала Москва.
"Я не рассчитываю, что страны ясно выскажутся, но, возможно, мы узнаем больше", - добавила она. "Даже если страна ранее декларировала платежи в рублях, она может от этого отказаться", - предположила Москва.
"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях. Однако это лишь привело к перераспределению потоков газа из РФ: росту поставок по ужгородскому коридору в сторону Словакии и увеличению реверса из Германии в Польшу, где последняя фактически покупает газ из РФ, но теперь у немецких поставщиков.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.