https://ria.ru/20220429/gaz-1786075282.html

Европа перераспределяет российский газ

Европа перераспределяет российский газ - РИА Новости, 29.04.2022

Европа перераспределяет российский газ

Заявки на транзит трубопроводного газа России через Украину и реверсные поставки по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в польский участок 29 апреля держатся... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:45

2022-04-29T09:45

2022-04-29T09:45

экономика

польша

россия

германия

eustream

pgnig

газпром

болгария

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заявки на транзит трубопроводного газа России через Украину и реверсные поставки по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в польский участок 29 апреля держатся на уровне предыдущих двух дней, то есть выше объемов до приостановки экспорта "Газпрома" в Польшу и Болгарию, что свидетельствует о перераспределении потоков российского газа в Европе, показывают данные газотранспортных систем."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях. Однако это лишь привело к перераспределению потоков газа из РФ: росту поставок по ужгородскому коридору в сторону Словакии и увеличению реверса из Германии в Польшу, где последняя фактически покупает газ из РФ, но теперь у немецких поставщиков.Так, заявки на прокачку по Украине через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России - формируются на основе спроса в Европе - на 29 апреля составляют 64,5 миллиона кубометров, что в целом соответствует прокачке за 27 апреля и заявкам на 28 апреля. Но за день до приостановки "Газпромом" поставок в Польшу и Болгарию, 26 апреля, транзит по украинскому маршруту был примерно на 15% ниже (56,23 миллиона кубов).Вместе с тем выросла прокачка через ГИС "Ужгород" на границе Украины и Словакии. Если 26 апреля она составляла примерно 38,7 миллиона кубометров, то 27 апреля - уже около 57 миллионов, свидетельствуют данные словацкого оператора Eustream.Заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" держатся на уровне около 30 миллионов кубометров в сутки, что более чем в 5 раз выше уровня 26 апреля, до приостановки "Газпрмом" поставок газа в Польшу. Как отметила сама компания накануне, Варшава торжественно объявила, что российский газ ей больше не нужен, однако покупает его теперь в ФРГ и объем реверса по "Ямал-Европе" почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни.

https://ria.ru/20220429/uniper-1786064618.html

https://ria.ru/20220429/pushkov-1786058551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, польша, россия, германия, eustream, pgnig, газпром, болгария, европа