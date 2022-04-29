Европа перераспределяет российский газ
Европа перераспределяет российский газ после остановки поставок в Болгарию и Польшу
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заявки на транзит трубопроводного газа России через Украину и реверсные поставки по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии в польский участок 29 апреля держатся на уровне предыдущих двух дней, то есть выше объемов до приостановки экспорта "Газпрома" в Польшу и Болгарию, что свидетельствует о перераспределении потоков российского газа в Европе, показывают данные газотранспортных систем.
"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях. Однако это лишь привело к перераспределению потоков газа из РФ: росту поставок по ужгородскому коридору в сторону Словакии и увеличению реверса из Германии в Польшу, где последняя фактически покупает газ из РФ, но теперь у немецких поставщиков.
Так, заявки на прокачку по Украине через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России - формируются на основе спроса в Европе - на 29 апреля составляют 64,5 миллиона кубометров, что в целом соответствует прокачке за 27 апреля и заявкам на 28 апреля. Но за день до приостановки "Газпромом" поставок в Польшу и Болгарию, 26 апреля, транзит по украинскому маршруту был примерно на 15% ниже (56,23 миллиона кубов).
Вместе с тем выросла прокачка через ГИС "Ужгород" на границе Украины и Словакии. Если 26 апреля она составляла примерно 38,7 миллиона кубометров, то 27 апреля - уже около 57 миллионов, свидетельствуют данные словацкого оператора Eustream.
Заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" держатся на уровне около 30 миллионов кубометров в сутки, что более чем в 5 раз выше уровня 26 апреля, до приостановки "Газпрмом" поставок газа в Польшу. Как отметила сама компания накануне, Варшава торжественно объявила, что российский газ ей больше не нужен, однако покупает его теперь в ФРГ и объем реверса по "Ямал-Европе" почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни.