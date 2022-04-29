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В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина на саммит G20 - РИА Новости, 29.04.2022
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В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина на саммит G20
В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина на саммит G20 - РИА Новости, 29.04.2022
В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина на саммит G20
Россия будет готовиться к саммиту G20, но о деталях говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:34
2022-04-29T14:24
владимир путин
россия
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
джоко видодо
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия будет готовиться к саммиту G20, но о деталях говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос журналистов о приглашении Владимира Путина на это мероприятие.Песков напомнил, что накануне состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Индонезии Джоко Видодо, причем он был весьма позитивным."Путин пожелал успехов индонезийскому председательству в Группе двадцати и заверил, что Россия будет делать все необходимое и все возможное для того, чтобы способствовать этому успешному председательству. И также Россия будет готовиться к этому саммиту. Пока преждевременно говорить о каких-то других модальностях нашего участия. Мы будем вас своевременно информировать", — сказал пресс-секретарь.Журналисты поинтересовались, поедет ли Путин в Индонезию на саммит G20 или поучаствует в нем в режиме видеосвязи. На это Песков ответил, что решений пока не принималось."Президент действительно поблагодарил господина Видодо за любезное приглашение принять участие в саммите, и Россия будет готовиться к этому саммиту и сделает все возможное для того, чтобы председательство Индонезии было успешным", — добавил он.Индонезия в этом году председательствует в "Большой двадцатке". Некоторые из стран- членов, прежде всего США, настаивают на исключении России из группы из-за военной спецоперации на Украине, однако другие государства с такой постановкой вопроса не согласны. Президент Индонезии, со своей стороны, заявил о том, что Джакарта намерена объединить "Двадцатку" и выступает против раскола.В этом году саммит G20, как предполагается, пройдет Бали в ноябре.
https://ria.ru/20220406/indoneziya-1782085221.html
https://ria.ru/20220323/sammit-1779604701.html
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владимир путин, россия, индонезия, большая двадцатка, саммит g20, джоко видодо, в мире, дмитрий песков
13:34 29.04.2022 (обновлено: 14:24 29.04.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина на саммит G20

Пресс-секретарь Путина Песков: Россия будет готовиться к саммиту G20 в Индонезии

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия будет готовиться к саммиту G20, но о деталях говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов о приглашении Владимира Путина на это мероприятие.
Песков напомнил, что накануне состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Индонезии Джоко Видодо, причем он был весьма позитивным.
"Путин пожелал успехов индонезийскому председательству в Группе двадцати и заверил, что Россия будет делать все необходимое и все возможное для того, чтобы способствовать этому успешному председательству. И также Россия будет готовиться к этому саммиту. Пока преждевременно говорить о каких-то других модальностях нашего участия. Мы будем вас своевременно информировать", — сказал пресс-секретарь.
Президент России Владимир Путин во время саммита G20 - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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Журналисты поинтересовались, поедет ли Путин в Индонезию на саммит G20 или поучаствует в нем в режиме видеосвязи. На это Песков ответил, что решений пока не принималось.
"Президент действительно поблагодарил господина Видодо за любезное приглашение принять участие в саммите, и Россия будет готовиться к этому саммиту и сделает все возможное для того, чтобы председательство Индонезии было успешным", — добавил он.
Индонезия в этом году председательствует в "Большой двадцатке". Некоторые из стран- членов, прежде всего США, настаивают на исключении России из группы из-за военной спецоперации на Украине, однако другие государства с такой постановкой вопроса не согласны. Президент Индонезии, со своей стороны, заявил о том, что Джакарта намерена объединить "Двадцатку" и выступает против раскола.
В этом году саммит G20, как предполагается, пройдет Бали в ноябре.
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Владимир ПутинРоссияИндонезияБольшая двадцаткаСаммит G20Джоко ВидодоВ миреДмитрий Песков
 
 
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