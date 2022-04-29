https://ria.ru/20220429/g20-1786120831.html
Президент Индонезии заявил, что Путин приедет на саммит G20
Президент Индонезии заявил, что Путин приедет на саммит G20 - РИА Новости, 29.04.2022
Президент Индонезии заявил, что Путин приедет на саммит G20
Владимир Путин принял приглашение посетить саммит "Большой двадцатки", который состоится в ноябре на острове Бали, заявил президент Индонезии Джоко Видодо. Об... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:10
2022-04-29T13:10
2022-04-29T13:12
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
большая двадцатка
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин принял приглашение посетить саммит "Большой двадцатки", который состоится в ноябре на острове Бали, заявил президент Индонезии Джоко Видодо. Об этом пишет агентство Bloomberg.По информации СМИ, Видодо также передал приглашение Владимиру Зеленскому, хотя Украина не входит в G20."Неясно, будут ли оба лидера присутствовать лично. Россия указала, что Путин планирует присутствовать на месте", — отмечается в материале.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что решение, поедет ли Путин на саммит, в Кремле пока не принимали.
https://ria.ru/20220423/rossiya-1785090988.html
https://ria.ru/20220422/boykot-1785000691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, большая двадцатка
13:10 29.04.2022 (обновлено: 13:12 29.04.2022)
Президент Индонезии заявил, что Путин приедет на саммит G20
Bloomberg: президент Индонезии Видодо заявил, что Путин намерен посетить саммит G20