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Президент Индонезии заявил, что Путин приедет на саммит G20 - РИА Новости, 29.04.2022
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Президент Индонезии заявил, что Путин приедет на саммит G20
Президент Индонезии заявил, что Путин приедет на саммит G20 - РИА Новости, 29.04.2022
Президент Индонезии заявил, что Путин приедет на саммит G20
Владимир Путин принял приглашение посетить саммит "Большой двадцатки", который состоится в ноябре на острове Бали, заявил президент Индонезии Джоко Видодо. Об... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:10
2022-04-29T13:12
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
большая двадцатка
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин принял приглашение посетить саммит "Большой двадцатки", который состоится в ноябре на острове Бали, заявил президент Индонезии Джоко Видодо. Об этом пишет агентство Bloomberg.По информации СМИ, Видодо также передал приглашение Владимиру Зеленскому, хотя Украина не входит в G20."Неясно, будут ли оба лидера присутствовать лично. Россия указала, что Путин планирует присутствовать на месте", — отмечается в материале.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что решение, поедет ли Путин на саммит, в Кремле пока не принимали.
https://ria.ru/20220423/rossiya-1785090988.html
https://ria.ru/20220422/boykot-1785000691.html
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владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, большая двадцатка
13:10 29.04.2022 (обновлено: 13:12 29.04.2022)
 
Президент Индонезии заявил, что Путин приедет на саммит G20

Bloomberg: президент Индонезии Видодо заявил, что Путин намерен посетить саммит G20

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин принял приглашение посетить саммит "Большой двадцатки", который состоится в ноябре на острове Бали, заявил президент Индонезии Джоко Видодо. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По информации СМИ, Видодо также передал приглашение Владимиру Зеленскому, хотя Украина не входит в G20.
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 16:03
В США признали невозможность исключить Россию из "Большой двадцатки"
"Неясно, будут ли оба лидера присутствовать лично. Россия указала, что Путин планирует присутствовать на месте", — отмечается в материале.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что решение, поедет ли Путин на саммит, в Кремле пока не принимали.
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Владимир ЗеленскийДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияБольшая двадцатка
 
 
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