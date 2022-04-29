https://ria.ru/20220429/g20-1786120831.html

Президент Индонезии заявил, что Путин приедет на саммит G20

Президент Индонезии заявил, что Путин приедет на саммит G20 - РИА Новости, 29.04.2022

Президент Индонезии заявил, что Путин приедет на саммит G20

Владимир Путин принял приглашение посетить саммит "Большой двадцатки", который состоится в ноябре на острове Бали, заявил президент Индонезии Джоко Видодо. Об... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:10

2022-04-29T13:10

2022-04-29T13:12

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Путин принял приглашение посетить саммит "Большой двадцатки", который состоится в ноябре на острове Бали, заявил президент Индонезии Джоко Видодо. Об этом пишет агентство Bloomberg.По информации СМИ, Видодо также передал приглашение Владимиру Зеленскому, хотя Украина не входит в G20."Неясно, будут ли оба лидера присутствовать лично. Россия указала, что Путин планирует присутствовать на месте", — отмечается в материале.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что решение, поедет ли Путин на саммит, в Кремле пока не принимали.

https://ria.ru/20220423/rossiya-1785090988.html

https://ria.ru/20220422/boykot-1785000691.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, большая двадцатка