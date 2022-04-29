https://ria.ru/20220429/finansy-1786056316.html

У США осталось 250 миллионов долларов на военную помощь Украине

У США осталось 250 миллионов долларов на военную помощь Украине - РИА Новости, 29.04.2022

У США осталось 250 миллионов долларов на военную помощь Украине

Президент США Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 миллионов долларов, и для расширения поставок конгресс должен санкционировать... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T04:32

2022-04-29T04:32

2022-04-29T05:28

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ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 миллионов долларов, и для расширения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Байден накануне запросил у законодателей для Украины 33 миллиарда долларов, в том числе 20,4 миллиарда в качестве военной помощи.США передают украинским силам оружие и боеприпасы из наличия Пентагона, включая артиллерию, бронетранспортеры и беспилотные летательные аппараты. В поставках участвуют еще три десятка стран.Запрошенное Байденом финансирование также включает 8,5 миллиарда долларов экономического содействия и три миллиарда долларов гуманитарной и продовольственной помощи.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220428/ukraina-1786048114.html

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в мире, сша, украина, джо байден, дженнифер псаки, донбасс