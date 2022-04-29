04:32 29.04.2022 (обновлено: 05:28 29.04.2022)
У США осталось 250 миллионов долларов на военную помощь Украине
У президента США Байдена осталось 250 миллионов долларов на военную помощь Украине
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 миллионов долларов, и для расширения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Байден накануне запросил у законодателей для Украины 33 миллиарда долларов, в том числе 20,4 миллиарда в качестве военной помощи.
"Как вы знаете, мы выделили 3,5 миллиарда долларов на военную помощь. У нас из этого осталось 250 миллионов... Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию", - сказала Псаки журналистам.
Запрошенное Байденом финансирование также включает 8,5 миллиарда долларов экономического содействия и три миллиарда долларов гуманитарной и продовольственной помощи.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.