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У США осталось 250 миллионов долларов на военную помощь Украине - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/finansy-1786056316.html
У США осталось 250 миллионов долларов на военную помощь Украине
У США осталось 250 миллионов долларов на военную помощь Украине - РИА Новости, 29.04.2022
У США осталось 250 миллионов долларов на военную помощь Украине
Президент США Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 миллионов долларов, и для расширения поставок конгресс должен санкционировать... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T04:32
2022-04-29T05:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
джо байден
дженнифер псаки
донбасс
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ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 миллионов долларов, и для расширения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Байден накануне запросил у законодателей для Украины 33 миллиарда долларов, в том числе 20,4 миллиарда в качестве военной помощи.США передают украинским силам оружие и боеприпасы из наличия Пентагона, включая артиллерию, бронетранспортеры и беспилотные летательные аппараты. В поставках участвуют еще три десятка стран.Запрошенное Байденом финансирование также включает 8,5 миллиарда долларов экономического содействия и три миллиарда долларов гуманитарной и продовольственной помощи.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сша, украина, джо байден, дженнифер псаки, донбасс
04:32 29.04.2022 (обновлено: 05:28 29.04.2022)
 
У США осталось 250 миллионов долларов на военную помощь Украине

У президента США Байдена осталось 250 миллионов долларов на военную помощь Украине

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 миллионов долларов, и для расширения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Байден накануне запросил у законодателей для Украины 33 миллиарда долларов, в том числе 20,4 миллиарда в качестве военной помощи.
"Как вы знаете, мы выделили 3,5 миллиарда долларов на военную помощь. У нас из этого осталось 250 миллионов... Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию", - сказала Псаки журналистам.
США передают украинским силам оружие и боеприпасы из наличия Пентагона, включая артиллерию, бронетранспортеры и беспилотные летательные аппараты. В поставках участвуют еще три десятка стран.
Запрошенное Байденом финансирование также включает 8,5 миллиарда долларов экономического содействия и три миллиарда долларов гуманитарной и продовольственной помощи.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Прибытие партии военной помощи США в Киев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 23:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Палата представителей конгресса США одобрила закон о ленд-лизе для Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаДжо БайденДженнифер ПсакиДонбасс
 
 
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